À 33 ans, l’ailier gallois, après avoir annoncé sa retraite internationale, vient d’officialiser la fin de sa carrière.

Parti du Real Madrid à la fin de son contrat en juillet 2022, Gareth Bale avait rebondi au Los Angeles FC, notamment pour maintenir sa condition physique en vue de la Coupe du Monde 2022. Un tournoi qui a viré au cauchemar pour le célèbre numéro 11 et le Pays de Galles, sélection dont il demeure le meilleur buteur de l’histoire (40 buts). Pourtant, en novembre dernier, l’ancien Merengue assurait que cette énorme déception n’allait pas affecter la suite de sa carrière.

« Je continuerai aussi longtemps que je le pourrai et aussi longtemps que je serai désiré. C’est un moment difficile maintenant, évidemment, mais nous y retournons. Nous avons une campagne de qualification à partir de mars », lâchait-il le 30 novembre dernier. Mais moins de deux mois plus tard, le Gallois a surpris tout le monde en annonçant qu’il mettait un terme à sa carrière. Une carrière durant laquelle il a remporté notamment cinq Ligues des Champions, quatre Coupes du Monde des clubs, trois championnats d’Espagne, trois Supercoupes d’Europe et plus récemment la MLS avec le Los Angeles FC, qui sera donc son dernier club.

Une carrière riche en trophées

« Après mûre réflexion, j’annonce ma retraite immédiate du football de club et international. Je me sens incroyablement chanceux d’avoir réalisé mon rêve de pratiquer le sport que j’aime. Ce sport m’a offert quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. J’ai vécu des moments très forts pendant 17 saisons, qu’il me sera impossible de reproduire, quel que soit le prochain chapitre qui m’attend. De mon tout premier contact à Southampton à mon dernier avec le LAFC, et tout ce qui se trouve entre les deux, a façonné une carrière en club dont je suis extrêmement fier et reconnaissant. Jouer pour mon pays et en être le capitaine 111 fois a vraiment été un rêve devenu réalité. Montrer ma gratitude à tous ceux qui ont joué un rôle dans ce voyage me semble impossible. Je suis redevable à de nombreuses personnes qui ont contribué à changer ma vie et à façonner ma carrière d’une manière dont je n’aurais jamais pu rêver lorsque j’ai commencé à 9 ans », a-t-il écrit, avant de conclure.

« À mes anciens clubs, Southampton, Tottenham, Real Madrid et enfin LAFC. À tous mes anciens managers et entraîneurs, au personnel de l’arrière-boutique, à mes coéquipiers, à tous les fans dévoués, à mes agents, à mes amis et à ma famille, l’impact que vous avez eu est incommensurable. Mes parents et ma sœur, sans votre dévouement dans ces premiers jours, sans une base aussi solide, je ne serais pas en train d’écrire cette déclaration en ce moment, alors merci de m’avoir mis sur cette voie et pour votre soutien indéfectible. Ma femme et mes enfants, votre amour et votre soutien m’ont porté jusqu’au bout. Vous êtes à mes côtés dans les moments forts et les moments faibles, vous me gardez les pieds sur terre tout au long du chemin. Vous m’inspirez à être meilleur, et à vous rendre fier. Ainsi, j’avance avec impatience vers la prochaine étape de ma vie. Un temps de changement et de transition, une opportunité pour une nouvelle aventure… » Rendez-vous sur les greens de golf ?

Source: https://www.footmercato.net/

