La Fédération malienne de football (Fémafoot), en partenariat avec l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM), a organisé le samedi 27 juillet dernier, au siège de la Fémafoot, une rencontre d’information et d’échange sur le cahier de charges du championnat de la Ligue national du football professionnel (LNFP). Au cours de la rencontre, le président de la commission ad-hoc du football professionnel a promis qu’ils vont accompagner les clubs afin qu’ils puissent remplir les critères du cahier de charges.

La rencontre était animée par le général de brigade Bréhima Diabaté, président de la commission ad-hoc du football professionnel, accompagné par Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président de la Fémafoot, Oumar Baba Traoré, président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM), ainsi que les membres de ladite commission ad-hoc.

Dans son intervention, le président de la commission ad-hoc du football professionnel a indiqué que tout est fin prêt pour le démarrage du championnat national du football professionnel dès la saison prochaine.

“Comme vous le savez, le championnat national du football professionnel entrera en vigueur dès la saison prochaine avec 14 clubs. Nous allons accompagner ces clubs, guider leurs pas afin qu’ils puissent remplir les critères du cahier de charges qui ne sont pas faciles à respecter. Nous allons gérer. S’il y a des embûches, nous allons les dépasser ensemble. Il faut aussi préciser que la professionnalisation du championnat est une exigence de la Fédération internationale du football association (Fifa) et de la Confédération africaine de football (Caf)”, a-t-il précisé. Il a également ajouté que s’ils ne lancent pas ce championnat professionnel cette année que les clubs maliens ne participeront pas aux compétitions africaines de la Caf notamment la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération.“Avec l’instauration du championnat professionnel, les joueurs seront tous des salariés. En plus de cela, les clubs vont disposer d’un stade fonctionnel doté d’un terrain réglementaire gazonné, stabilisé ou synthétique et d’un siège avec une adresse correcte et véritable. Concernant les dispositions financières, chaque club doit avoir un compte bancaire en son nom, engager un comptable, tenir une comptabilité régulière et bancariser tous les salariés. La présentation d’une liste de 18 joueurs au moins et 30 joueurs au plus, sous un contrat avec une copie de leur inscription à la sécurité sociale”, a-t-il précisé. Le 1er vice-président de la Fémafoot, Moussa Sylvain Diakité, a déclaré que le cahier de charges du football professionnel prend en compte les réalités des clubs et du football maliens.

“Pour rédiger le document, nous nous sommes inspirés de l’exemple des pays voisins qui nous ont précédés dans le professionnalisme. Notre cahier de charges a été élaboré par la commission ad-hoc du football professionnel sur la base de nos réalités. Nous allons essayer de démarrer avec quelque chose de concret et correct et au fil du temps, nous allons continuer à améliorer. Pour que le projet soit un succès, nous comptons sur l’accompagner de l’Etat comme dans d’autres pays“, a-t-il mentionné.

Mahamadou Traoré

