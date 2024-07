Tant attendue, l’Assemblée générale ordinaire élective du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) s’est tenue, le samedi 6 juillet 2024 à l’hôtel Millenium en présence des délégués de 23 fédérations nationales et groupements sportifs affiliés. A l’issue des travaux, ils ont renouvelé leur confiance en Habib Sissoko pour un nouveau mandat de 4 ans (2024-2028). A l’ouverture des travaux, le président Habib Sissoko s’est adressé aux délégués en présence du conseiller technique du département des Sports, Djibril Dramé, du secrétaire général de la Zone II de l’Acnoa non moins secrétaire général du Comité national olympique du Sénégal, Seydina Omar Diagne, et du président du Comité national olympique de la Mauritanie, Abderrahmane Ethamane. Sans oublier le représentant du sponsor officiel “Moov Africa Malitel”, Sidi Mohamed Dembélé. Voici le discours intégral prononcé par le président du Cnosm à l’ouverture des travaux.

Je suis assez rompu à l’exercice de délivrer le discours de d’ouverture des Assemblées générales ordinaires du Comité national olympique, mais je puis vous assurer que je le fais, à chaque fois, loin de la routine et même avec une émotion certaine, que confère le privilège de parler en votre nom et nanti de la force, de la légitimité et des pouvoirs que je tiens du Mouvement sportif malien.

Je salue en votre nom, Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif, des fédérations et groupements sportifs, les autorités politiques du Mali, en tête desquelles le président de la Transition, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l’Etat, qui occupe une si belle place dans le cœur de nos jeunes sportifs, symbolisée par le salut militaire comme forme de célébration de la vaillance sportive.

Au Supporter Numéro 1 des Aigles, toutes disciplines confondues, je veux réitérer, ici, notre engagement et notre dédicace au Sport malien.

L’ambition des autorités de la Transition et du gouvernement est portée par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne à qui nous exprimons notre gratitude pour son appui et les concours multiples du département qui contribuent au succès et à l’efficacité des actions du Cnosm.

Au nom du CNO du Mali, je veux saluer notre ami, Mustapha Berraf qui ne rate aucune occasion pour manifester sa fraternité à notre pays et à son CNO. Même absent, pour des contraintes d’agenda, il a tenu à souhaiter plein succès à nos travaux.

Mesdames, Messieurs du Mouvement olympique (membres du comité exécutif, des fédérations et des groupements sportifs), je tiens à exprimer ma fierté pour le travail titanesque, que vous abattez, pour le sport malien. Le Comité olympique est un excellent point d’observation au quotidien de votre engagement, de vos initiatives et même de vos sacrifices pour le rayonnement des disciplines dont vous avez la charge. Le Comité olympique est aussi le lieu témoin de toutes les actions communes que nous conduisons ensemble dans un esprit de solidarité et de complémentarité.

Le Président, que je suis, apprend chaque jour, de chacun de vous et de tous. Merci pour le talent, les compétences et le cœur que vous mettez à l’ouvrage, chers membres du comité exécutif, des fédérations et des groupements sportifs.

J’adresse une cordiale bienvenue aux partenaires financiers du Mouvement olympique, au plus haut niveau desquels Moov Africa/Malitel et Orange-Mali. Ces partenaires de confiance tiennent avec générosité, depuis de nombreuses années, leur statut de Sociétés citoyennes et nous leur en sommes vivement reconnaissants.

La Solidarité olympique est constamment mobilisée aux côtés du CNO Mali et nous ne la remercieront jamais assez pour son Soutien au travail de notre direction exécutive.

La Presse sportive est le miroir de nos Actions. Il me plaît de saluer le président de l’AJSM, ici présent, et de lui renouveler notre disponibilité à renforcer la collaboration entre l’Association et le Cnosm.

Je manquerais au devoir de gratitude si je ne disais un mot de notre haute appréciation du travail remarquable de l’administration et du personnel du CNO. Ces hommes et femmes accomplissent leur mission dans un esprit de service et de courtoisie digne d’éloges.

Mesdames, Messieurs,

Après cette première partie de mon propos consacrée aux mots d’hommage, de remerciements, d’expression de gratitude, je veux m’appesantir sur la question de la Gouvernance, notion aujourd’hui essentielle en sports comme elle l’est dans le champ politique.

La gestion rationnelle, efficiente et transparente des moyens et ressources du Comité national olympique est un axe majeur de notre Action et de notre Fonctionnement basés sur la reddition des comptes et la redevabilité.

Nos outils de contrôle interne et externe se sont renforcés de manière continue pour se hisser au niveau des standards les plus exigeants en la matière dans le monde du sport.

L’autre dimension de la gouvernance que nous conduisons avec les fédérations, c’est l’investissement dans le capital humain qui est la première richesse de notre sport. Le renforcement des capacités à tous les niveaux est un puissant levier de modernisation de l’administration du Sport et de l’amélioration de la pratique sportive.

Nous pouvons être fiers des résultats tangibles et visibles que nous avons obtenus, au cours des dernières années. Parmi les multiples activités de formation organisées, nous pouvons retenir :

– les cours nationaux pour dirigeants sportifs destinés aux ligues, associations, clubs dans les régions, avec une moyenne de 4 sessions par an ;

– les cours avancés en management du sport pour les fédérations sportives, associations sportives au niveau national (1 fois par an) ;

– les stages techniques pour entraîneur niveau 1 pour les fédérations nationales olympiques (12 sessions pendant le quadriennal) ;

– la formation en médecine pour les médecins, entraîneurs, athlètes et dirigeants sur les thématiques de l’anti-dopage, du suivi médical des sportifs en collaboration avec le centre de médecine de sport ;

– la formation des athlètes par la commission des athlètes sur les thématiques : intégrité, protection et développement des athlètes ;

– le camp d’entraînement des jeunes athlètes pour la détection et la préparation de la relève;

– la formation des enseignants sur le Programme d’éducation aux valeurs olympiques (Pévo) destinée aux enseignants, entraîneurs, dirigeants, athlètes etc.

Mesdames, Messieurs,

Nous façonnons ainsi, sans tambour ni trompette, le visage du sport malien de demain avec des Acteurs qui ont la passion chevillée au corps, mais qui sont aussi dotés de compétences pour mieux jouer, chacun son rôle dans le développement du sport national.

C’est Albert Camus qui a écrit : “La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent”. Fin de citation. C’est ça la philosophie de notre action.

Je vous salue donc, Bâtisseurs du présent et Architectes du Futur du Sport Malien”.

