Jean Tigana, la triste fin

Joueur emblématique de l’équipe de France, Jean Tigana a longtemps espéré en devenir le sélectionneur. Mais c’était sans compter sur… Aimé Jacquet.

Jean Tigana a été l’une des figures de l’équipe de France. Aux côtés de Michel Platini, Alain Giresse ou Luis Fernandez, il fut l’un des membres du carré magique qui porta les Bleus jusqu’au titre de champion d’Europe en 1984, le premier titre de l’histoire de l’équipe de France, et disputa deux demi-finales de Coupe du Monde, dont la tragédie de Séville.

Tandis qu’il enchaînait les titres de champions de France, tout d’abord avec Bordeaux (1984, 1985, 1987) puis à Marseille (1990, 1991), il compila 52 sélections avant entre 1980 et 1988. Le natif de Bamako ne connut pas la même réussite en tant qu’entraîneur. Lancé par Jean-Michel Aulas à la tête de l’Olympique Lyonnais, il décrocha certes un titre de champion de France en 1997 sur le banc de Monaco et dirigea durant trois saisons Fulham, permettant au club de Mohamed Al-Fayed de remonter en Premie.r League.

Jean Tigana victime de racisme ?

Mais en 2004, Jean Tigana connut la plus grosse désillusion de sa carrière de coach. Alors qu’il était pressenti pour succéder à Jacques Santini à la tête de l’équipe de France, la Fédération Française de Football lui préféra… Raymond Domenech. S’il bénéficiait du soutien de Michel Platini, Aimé Jacquet, alors directeur technique national, privilégiait une solution interne et jeta donc son dévolu sur le coach des Espoirs.

Pour l’intéressé néanmoins, sa couleur de peau n’est pas étrangère au choix de la FFF. « J’insiste là-dessus. Je l’ai été par rapport à mon procès avec Al-Fayed (propriétaire de Fulham, son ancien club, ndlr) – Tigana a été innocenté – (…) et aussi, d’après ce que le milieu m’a dit, en raison de ma couleur », avait-il confié dans une interview à France Football, ajoutant que Claude Simonet (le président de la FFF à l’époque), au cours d’un repas organisé pour les adieux de Jean-Claude Darmon, « a dit à une personne très importante dans le football français, et que je connais depuis plus de trente ans: « Maintenant, il y a trop de noirs en équipe de France, on ne peut pas mettre en plus un sélectionneur noir. » »

Son nom fut de nouveau cité en 2008 lorsque Raymond Domenech fut sur la sellette mais le compagnon d’Estelle Denis parvint à garder son poste malgré l’échec de l’Euro. Sa belle histoire avec l’équipe de France était terminée.

Source: https://www.football.fr/

