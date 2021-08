Jeux olympiques : Le ministère des Sports et le CNOSM ont déjà le regard tourné vers une meilleure préparation de «Paris 2024»

Présents à Tokyo pour soutenir nos représentants, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne et le président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) ont eu une rencontre fructueuse avec les athlètes et l’encadrement technique le jeudi 29 juillet 2021.

Tout en saluant cette initiative, nos représentants ont profité de l’occasion pour exposer leurs projets ou partager leurs préoccupations. C’est ainsi que Djénébou Danté (athlète) a présenté son projet qui, à terme, va booster la formation de jeunes filles et la détection de talents. Après avoir présenté son projet, Sébastien Kouma (nageur), a sollicité le soutien de l’Etat malien pour sa mise en œuvre judicieuse. Tout en remerciant le ministre et le président du CNOSM, Fodé Sissoko (athlète) a souhaité obtenir les documents administratifs pour pouvoir s’émanciper. Un souhait également exprimé par son coach.

Quant à Seydou Fofana (taekwondo), il a évoqué les difficultés des athlètes, d’une manière générale, et a souhaité plus d’assistance de la part des autorités maliennes. Et cela d’autant plus que, selon lui, les promesses ne sont pas toujours tenues. Il a conclu en demandant un suivi et un bon encadrement des athlètes en vue d’une meilleure participation aux prochains J.O, «Paris 2024» (France).

Le Directeur technique (DTN) de la Fédération malienne de taekwondo (FEMAT), Aliou Traoré, a remercié le ministère et le Comité olympique pour cette rencontre. Il en a profité pour solliciter davantage de moyens pour accompagner les taekwondoïstes. A son avis, il est important que chaque maillon de la chaîne (MJS, CNOSM, fédérations, athlètes) joue efficacement sa partition afin de permettre au Mali de réaliser son rêve de décrocher une médaille olympique.

Prenant la parole, le président Habib Sissoko a remercié le ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne), les athlètes et leur encadrement. Le président du CNOSM a mis un accent particulier sur «le soutien sans faille de l’Etat qui consent des efforts louables pour soutenir le sport, malgré les difficultés budgétaires du moment».

Une situation qui explique d’ailleurs la réduction de la taille de la délégation du Mali aux Jeux de Tokyo. «Avec des moyens limités, il faut avoir un mental d’acier», a conseillé Habib Sissoko aux athlètes en leur demandant de se référer par exemple aux athlètes cubains. Pour le président du CNOSM, tous les acteurs doivent redoubler d’effort pour que notre pays puisse avoir assez de sportifs qualifiés pour «Paris 2024.

Le ministre Mossa Ag Attaher a indiqué avoir pris bonne note des difficultés évoquées tout en précisant que le suivi des athlètes n’est pas du ressort de son département. Il a apprécié le projet de Djénébou Danté et a promis de voir dans quelle mesure l’Etat peut l’accompagner dans son exécution. Il a aussi promis d’accorder toute l’attention requise à tous les projets soumis au département à travers le CNOSM. Le ministre a aussi assuré qu’une réponse sera donnée aux différentes préoccupations à travers un examen d’ensemble au retour de la délégation à Bamako.

Pour le ministre Mossa Ag Attaher, il faut maintenant se concentrer sur l’avenir, notamment à une meilleure participation aux Jeux «Paris 2024». A commencer par des sélections effectuées sur la base des critères purement sportifs par les différentes fédérations.

Il se dit conscient qu’il faut d’autres ressources pour obtenir de meilleurs résultats. Toutefois, a souligné le Ministre de la Jeunesse et des Sports, «il est important de tenir compte de la difficile situation que notre pays traverse en ce moment». N’empêche que, a-t-il rappelé, le gouvernement fait de son mieux pour les disciplines sportives parce que les autorités maliennes sont convaincues que «le sport peut contribuer à stabiliser le pays». Il a rassuré tout le monde de s’investir pour que l’accompagnement de l’Etat soit sans faille.

Notre pays était représenté à ceux jeux fermés au public par quatre sportifs notamment par Djénébou Danté (100 m), Seydou Fofana (taekwondo), Sébastien Kouma (nageur) et Fodé Sissoko (athlète). Malgré leur détermination, aucun d’entre eux n’a pu réaliser cette année son rêve de décrocher une médaille olympique.

Alphaly

