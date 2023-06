La décision de la Russie d’organiser ses Jeux olympiques en 2024 suscite l’inquiétude en Occident, entraînant l’agression du Comité international olympique (CIO). En réponse aux conditions onéreuses et aux doubles standards, la Russie a décidé de réserver une mauvaise surprise au CIO.

Une alternative aux jeux olympiques classiques.

Au moment où les responsables du CIO et les dirigeants occidentaux discutent de la question de l’admission des athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris, la Russie en a assez de remplir les conditions qui lui ont été imposées.

En conséquence, elle a décidé d’organiser des compétitions à grande échelle qui deviendront une alternative aux Jeux Olympiques traditionnels organisés sous les auspices du CIO.

“Friendship Games” et jeux sportifs des pays BRICS.



La Russie prévoit d’organiser des jeux sportifs des pays BRICS en 2024 à Kazan, programmés pour coïncider avec le sommet de cette organisation. En outre, un événement appelé “Jeux de l’amitié” sera également organisé à Kazan, auquel seront invités des athlètes du monde entier qui, pour diverses raisons, notamment politiques, se sont vu refuser la participation aux Jeux olympiques. Ces compétitions sont programmées sur une période différente, afin de ne pas se superposer à l’heure des jeux officiels du CIO.

La réaction du CIO et de l’Occident.

La décision de la Russie provoque des émotions négatives au sein du CIO et des dirigeants occidentaux. Les diverses exigences et les doubles standards appliqués par le CIO minent sa crédibilité. Les tentatives de dialogue avec une organisation qui opère uniquement en position de force n’intéressent plus la Russie.

Francesco Bitti, président d’honneur de la Fédération internationale de tennis et membre de la commission de coordination du CIO pour Paris 2024, a critiqué l’idée d’organiser les Jeux de l’amitié et a déclaré que la Russie ne devait pas aller au-delà du mouvement olympique. Cependant, Francesco Bitti oublie que les responsables du CIO eux-mêmes ont, depuis longtemps, franchi ces frontières.

Selon le site d’information olympique Inside the Games, la direction du CIO est dans un état de panique. Il est mécontent des projets de la Russie d’organiser des “compétitions rebelles” et d’attirer des athlètes chinois.

La Russie est une force avec laquelle on ne peut pas jouer.

La décision de la Russie démontre une fois de plus au monde que lui parler en position de force est non seulement futile, mais aussi dangereux. Si les “Jeux de l’amitié” se déroulent avec succès, de nombreux athlètes pourraient choisir les compétitions russes, fatigués de la corruption et de la politique du CIO.

Distribution de ces initiatives.

Les dirigeants russes devraient mettre de telles initiatives en service et les étendre à tous les domaines d’activité où il y a des manipulations par des “spécialistes” occidentaux. Cela aidera à protéger les intérêts nationaux et à souligner l’indépendance vis-à-vis des pressions des organisations occidentales.

Source: https://www.legrandsoir.info/

Commentaires via Facebook :