Alors qu’il n’a toujours pas retrouvé de club depuis son départ de Man United, José Mourinho a effectué son propre bilan de son aventure mancunienne de 2 ans dans les colonnes du Correio da Manha. Fidèle à lui même, l’ancien entraîneur de l’Inter Milan, du Real Madrid ou encore de Chelsea a tenu des propos qui risquent de beaucoup faire parler Outre-manche. En effet, le technicien de 55 ans s’est implicitement comparé à la légende Sir Alex Ferguson.

Man United : José Mourinho s’attaque à Sir Alex Ferguson

Le bilan de José Mourinho sur son passage à Man United : « Je suis un entraîneur encore assez jeune. Cela fait de nombreuses années que j’entraîne mais je n’ai pas 75 ans, seulement 55, commence José Mourinho. Il ne m’a fallu que deux ans pour gagner une compétition européenne, pas 20 ans. J’ai gagné une Coupe d’Angleterre en deux ans, pas en 20 ans. J’ai terminé vice-champion de Premier League en six mois, pas en six ans. Je suis parvenu en finale de la FA Cup il y a quelques mois, pas quelques années. Ma motivation n’a pas d’égal, elle est très élevée, assure l’entraîneur qui s’est révélé au début des années 2000 avec le FC Porto. Mais dans l’attente d’une nouvelle opportunité, pour le moment, j’ai droit à un peu de tranquillité, droit de prendre du temps pour faire mon autocritique et faire une analyse de tout ce que j’ai pu vivre au cours des dernières années. J’aspire également à pouvoir réfléchir et préparer la prochaine étape de ma carrière en toute tranquillité. »

