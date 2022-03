Sur RFI Mandenka, le sélectionneur Mohamed Magassouba des Aigles du Mali s’insurge contre les personnes qui critiquent le jeu de ses poulains.

On savait que le sélectionneur Mohamed Magassouba abhorrait les critiques, mais pas jusqu’à ce niveau. Sur RFI Mandenka, le coach Magassouba s’est insurgé contre tous ceux qui critiquent le jeu des Aigles du Mali. Selon le coach Magassouba, ceux-ci sont de vils hommes qui tirent le football malien vers le bas. Aussi, martèle-t-il, « les critiques à l’encontre de l’équipe nationale du football ne sont même pas objectives ».

Ces propos sont du sélectionneur des Aigles du Mohamed Magassouba, qui traduisent tout son mépris vis-à-vis du public sportif malien, lequel a très mal vécu l’élimination précoce des Aigles du Mali de la Can camerounaise.

Magassouba reste sur un petit nuage (il se sent si heureux qu’il en perd la conscience des réalités) et n’a visiblement pas compris que la participation des Aigles à la CAN a été un fiasco dont il est le premier responsable. Au lieu de faire son mea-culpa, il est dans l’invective et dans l’autosatisfaction.

Qu’il comprenne une fois pour toutes que personne n’est contre lui. Les Maliens veulent tout simplement que leur équipe remporte des victoires. Il faut lui rappeler qu’il a été commis pour une mission et est par conséquent redevable du public sportif qui a le droit d’émettre ses critiques et même les plus acerbes.

Les Aigles appartiennent au public sportif malien pas à une personne. Une réalité que le coach Magassouba doit désormais se mettre en tête : l’équipe nationale appartient au peuple qui l’emploie à travers le ministère des Sports et la Fédération malienne de football.

Avec cette sortie médiatique, Magassouba achève de convaincre les derniers sceptiques qui pensaient qu’il avait l’étoffe pour diriger les Aigles du Mali. Il a tout simplement manqué l’occasion de se taire à jamais. Ce d’autant que cette déclaration intervient à quelques semaines d’une double confrontation contre la Tunisie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde-Qatar 2022.

Abdrahamane SISSOKO

