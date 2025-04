Le Tour Cycliste du Mali 2025 prêt à prendre la route depuis Sikasso

En prélude au coup d’envoi de la 11e édition du Tour Cycliste International du Mali, prévue ce dimanche 13 avril à Sikasso, la Fédération malienne de cyclisme a procédé, vendredi au Palais des Sports, à la présentation des 12 équipes participantes au ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim FOMBA, ainsi qu’au public sportif.

Au total, 12 équipes se sont engagées pour cette 11e édition du Tour Cycliste International du Mali. Parmi elles, trois formations maliennes : l’équipe nationale, l’équipe régionale de Bamako et celle de Kénédougou. Les autres équipes viennent de Guinée Conakry, du Sénégal, de Guinée-Bissau, du Maroc, du Niger, du Burkina Faso, du Togo et de Belgique. Elles ont été présentées le vendredi 11 avril au ministre la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim FOMBA et au public sportif, en amont du coup d’envoi prévu à Sikasso.

Organisée par la Fédération malienne de cyclisme, l’édition 2025 se déroulera sur une distance totale de 707,3 km, répartis en huit étapes. En raison de l’importance que le Tour a acquise au fil des dix premières éditions, celle-ci, dont le départ sera donné à Sikasso ce dimanche 13 avril, promet de marquer l’histoire des compétitions cyclistes au Mali et sur le continent. Cela s’explique par le niveau élevé des équipes en lice et la détermination des athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes pour remporter le maillot jaune, le dimanche 20 avril à Bamako, sur le Boulevard de l’Indépendance. C’est donc de belles empoignades en perspective.

Dans son discours, le président de la Fédération malienne de cyclisme, Sidy Bagayoko, a mis l’accent sur la situation sécuritaire dans le pays. Selon lui, cette 11e édition contribuera à rehausser l’image du Mali en démontrant que le pays de Soundjata Kéïta reste une destination sûre. Il a également souligné les progrès réalisés par le cyclisme malien, notamment à travers les performances des athlètes sur les scènes sous-régionale et africaine.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim FOMBA, a salué l’organisation de cette édition 2025 du Tour Cycliste International du Mali. Il est important de rappeler que la meilleure équipe de chaque étape est récompensée chaque matin avant le départ. Le maillot jaune, parrainé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, sera attribué au leader du classement général. D’autres récompenses seront également remises par les sponsors du Tour.

A Sikasso, où toutes les équipes sont arrivées le samedi 12 avril, tout est fin prêt pour le lancement de la 11e édition du Tour Cycliste International du Mali.

Calendrier du Tour

Dimanche 13 avril à 8h : Circuit fermé – 114 km

Lundi 14 avril : Sikasso – Niéna – 75 km

Mardi 15 avril : Koumantou – Bougouni – 75 km

Mercredi 16 avril : Journée de repos

Jeudi 17 avril : Bamako – Fana – 119,6 km

Vendredi 18 avril : Fana – Ségou – 111,8 km

Samedi 19 avril : Fana – Koulikoro – 92,2 km

Dimanche 20 avril : Koulikoro – Bamako – 103,7 km

Abdrahamane SISSOKO / maliweb.net

Envoyé Spécial à Sikasso

