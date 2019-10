“Tu ne dois jamais te blâmer parce que tu es blessé ou te mettre plus de pression que tu n’en as déjà. Concentre-toi seulement sur ta blessure, reste proche de ceux que tu aimes et prend le temps qu’il te faut, parce que les gens veulent te voir complétement guéri sur le terrain (…) Ton environnement doit être calme. Tu es responsable de ce que tu fais sur le terrain. En dehors, le reste, ça ne regarde personne. Laisse les gens dire ce qu’ils veulent et prend du plaisir sur le terrain”, a conseillé l’ancien buteur de la Seleçao (62 buts) à Neymar, qui en compte lui 61.

“From there on the average goals with my head fell drastically” @neymarjr @Ronaldo pic.twitter.com/yFS8Wkp5Jh

Ronaldo a regretté les simulations, de plus en plus nombreuses dans le football actuel: “Les arbitres ont une tâche très difficile parce qu’il y a beaucoup de championnats où on voit des joueurs simuler. Le football est en train de devenir moins éthique. Je pense que le rôle des arbitres devient plus dur.”

“Tu étais beaucoup plus mince et tu t’es défendu en chutant quand il le fallait. Tu te protégeais en évitant ces chocs. Et je pense que tu l’as très bien fait. Laisse-les dire ce qu’ils veulent. Tu dois te protéger. Personne ne le fera pour toi”, a-t-il indiqué à Neymar qui, en souriant, a retorqué : “Tu vois, je ne me suis pas protégé et maintenant ma jambe me fait mal!”

