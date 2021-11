Ligue des champions féminine : L’AS Mandé ouvre le bal

La première édition de la Ligue des champions féminine Total Energies de la Caf démarre ce vendredi 5 novembre au Caire. En match d’ouverture, les Maliennes de l’AS Mandé seront face à leurs homologues d’Egypte de Wadi Degla.

Du 5 au 19 novembre, la capitale égyptienne abrite la toute première édition de la Ligue des champions féminine de la Caf Total Energies. En match d’ouverture, l’équipe championne de l’Ufoa A, à savoir l’AS Mandé de la commune IV du district de Bamako, sera, ce vendredi 5 novembre, face au club égyptien du Wadi Degla. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu pour 16 h au stade du 30 juin, au Caire. Logée dans le groupe A avec le Wadi Degla de l’Egypte, Hasaacas Ladies FC du Ghana et King de Malabo de la Guinée équatoriale, l’AS Mandé semble être prête pour aller loin dans cette compétition. L’objectif affiché par la capitaine Salimata Koné, Fatoumata Doumbia Raoul, ou encore Rokiatou Samaké est d’atteindre la finale, ou même remporter le trophée de cette toute première édition de la Ligue des champions féminine. « On ne connaît pas nos adversaires. On s’est préparé en fonction de tout. On ne sous-estime pas nos adversaires. Nous allons jouer à notre manière. Nous partons avec un esprit de gagnant. Notre objectif est d’atteindre la finale. Nous demandons les bénédictions du peuple malien », ont confié les joueuses de l’AS Mandé, avant leur départ pour la capitale égyptienne.

Almihidi Touré

