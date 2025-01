Ce vendredi, le Real Madrid est fixé sur l’identité de son adversaire lors des barrages de la Ligue des champions. Les tenants du titre vont affronter Manchester City. Ce qui a fait réagir dans le camp espagnol.

Mercredi soir, le Real Madrid s’est imposé 3 à 0 au Roudourou face au Stade Brestois lors de la dernière journée de la phase de championnat de l’UEFA Champions League. De quoi donner le sourire à Carlo Ancelotti. Mais le Mister a vite perdu son sourire au moment d’évoquer le potentiel adversaire de son équipe lors des 1/16es de finale de la C1. En effet, les Madrilènes, onzièmes avec 15 points, pouvaient tomber soit sur le Celtic (21e), soit sur Manchester City (22e). Et à choisir, l’ancien coach du PSG espérait ne pas croiser la route des Skyblues, qui se sont qualifiés de justesse.

«Il faut attendre le tirage au sort. En théorie, si on joue face à City, ce sera plus compliqué. Nous n’aimons pas jouer contre Manchester City, c’est difficile. C’est dommage que nous ne soyons pas réveillés plus tôt dans cette compétition.» Malheureusement pour lui, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n’ont pas été vernis lors du tirage au sort, puisqu’ils affronteront encore une fois les Mancuniens lors d’une double confrontation durant le mois de février. C’est la quatrième année consécutive que les deux clubs se retrouvent en C1. Ce qui a fait réagir dans le camp espagnol.

Le Real Madrid attend encore City

Vice-président chargé des affaires sportives, Emilio Butragueño, qui avait le visage fermé au moment de l’annonce, a commenté ce tirage au sort au micro de Canal+. «Vous savez que c’est un adversaire déterminé et de haut niveau que l’on va devoir affronter. Nous savons que c’est une équipe très forte avec des joueurs très doués à tous les postes, avec beaucoup d’expérience. C’est une équipe qui est habituée au très haut niveau. Dans le même temps, nous sommes convaincus que nos joueurs vont répondre durant ce rendez-vous. Ce sont deux belles affiches qui se profilent. Nous avons l’espoir de remporter ces confrontations, de passer en 1/8e de finale et de revenir pour le tirage au sort. »

Et pour cela, il compte notamment sur Kylian Mbappé, qui vivra un nouveau duel à distance avec Erling Haaland. «Nous sommes très heureux de ses prestations. C’est un joueur formidable, il est bourré de talent. Il sait être décisif pour nous faire gagner un match. Nous sommes convaincus qu’il va faire de son mieux. Ses performances vont être de plus en plus meilleures. Il y a toujours un temps d’adaptation. Mais ses prestations sont très satisfaisantes. Mais au-delà de ça, c’est un grand coéquipier, qui joue collectif. C’est un grand joueur et un grand homme.» Et le Real Madrid espère qu’il sera l’homme de cette affiche des barrages.

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :