Mali : CAN Maroc 2025 : Mali-Guinée-Bissau, Tom Saintfiet dévoile sa liste

Le sélectionneur national Tom Saintfiet, a dévoilé, hier, les noms des 24 joueurs retenus pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C’était lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match qui a eu pour cadre le siège de la Fédération malienne de football (Femafoot).

La liste de Saintfiet est composée de 3 gardiens de buts, 6 défenseurs, 7 milieux et 8 attaquants et on note que six nouveaux joueurs ont été sélectionnés par le technicien belge qui n’étaient pas présents lors des deux premières journées des éliminatoires face, respectivement au Mozambique à Bamako et à l’Eswatini en Afrique du Sud.

Il s’agit des attaquants El Bilal Touré (Stuttgart, Allemagne), Nene Dorgeles (Red Bull Salzburg, Autriche), Lassine Sinayoko (Auxerre, France), Ibrhima Sissoko (Bochum, Allemagne), des milieux de terrains Mamadou Sangaré (Rapid Vienne , Autriche) et Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne), et du défenseur Ibrahima Cissé (Schalke 04, Allemagne). C’est la première fois que le dernier est appelé en sélection nationale senior, mais le défenseur a joué avec les U23 lors des Jeux Olympiques Paris 2024.

Parmi les grands absents on peut citer, entre autres, Kamory Doumbia et Massadio Haïdara qui brillent avec Brest en Ligue des champions d’Europe, le capitaine Hamari Traoré, blessé, Falaye Sacko et Boubacar Kiki Kouyaté, deux cadres de la sélection nationale et, dans une moindre mesure, l’attaquant Moussa Sylla très en vue avec Schalke 04 depuis le début de la Bundesliga 2 (6 réalisations).

«Lors des deux premières journées, des éliminatoires nous avons travaillé avec les joueurs sélectionnés par mon adjoint (Badra Alou Diaklo dit Conti, ndlr) et certains joueurs se sont bien distingués. Maintenant, on est dans une double confrontation avec la Guinée-Bissau et la sélection est basée sur deux groupes.

Le premier est constitué de 18 joueurs qui étaient présents lors des deux premières journées alors que le deuxième compte six nouveaux joueurs. Nous n’avons pas beaucoup de temps et ça peut être risqué de faire plusieurs changements dans l’effectif», a expliqué Tom Saintfiet. Et de renchérir : « Ce n’est pas parce que les autres ne sont pas bons qu’ils ne sont pas là. Nous sommes en contact avec tous les joueurs et ils sont tous importants pour nous. Déjà, en novembre il y a un regroupement, les portes de la sélection restent ouvertes à tous les joueurs. Tout le monde peut intégrer la sélection». Comment le technicien belge voit-il la double confrontation avec la Guinée-Bissau ?

«Nous connaissons la Guinée-Bissau, le Mali a joué contre cette sélection l’année dernière. Cette équipe bissau-guinéenne est bien en place avec des joueurs de qualité notamment au niveau de leur ligne d’attaque. Nous respectons tous nos adversaires, la Guinée-Bissau est une équipe forte. Ce ne sera pas un match facile», a répondu Tom Saintfiet, en promettant «de tout faire pour remporter la première manche à domicile».

Le regroupement de la sélection nationale a commencé et la plupart des joueurs sélectionnés sont déjà arrivés au Centre d’entraînement pour sportifs d’élite de Kaba. Le match Mali-Guinée-Bissau est prévu, vendredi 11 octobre au stade du 26 Mars à partir de 19h.

Seïbou S. KAMISSOKO

LES 24 AIGLES

Gardiens : Djigui Diarra (Jeunes africains, Tanzanie), Youssouf Koïta (Djoliba, Mali), N’Golo Traoré (Stade malien, Mali).

Défenseurs : Salim Diakité (Palerme, Italie), Fodé Doucouré (Red star FC, France), Abdoulaye Diaby (Saint Gallenn Suisse), Mamadou Fofana (Amiens SC, France), Ibrahima Cissé (Schalke 04, Allemagne), et Ousmane Diallo ( Djoliba, Mali).

Milieux de terrain : Aliou Dieng (Al Kholood, Arabie Saoudite), Mohamed Camara (Al Sadd, Qatar), Ibrahim Sissoko (Bochum, Allemagne), Lassana Coulibaly (Lecce, Italie), Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne), Yves Bissouma (Tottenham, Angleterre) et Mamadou Sangaré (Rapid Vienne, Autriche).

Attaquants : Adama Traoré « Malouda » (Ferencvaros, Hongrie), Moussa Djénépo (Antalyasport, Turquie), Amady Camara (Sturm Graz, Autriche), Lassine Sinayoko (Auxerre, France), Mamadou Doumbia (Watford, Angleterre), El Bilal Touré ( Stuttgart, Allemagne), Sékou Koïta (CSKA Moscou, Russie), et Nene Dorgeles (RB Salzbourg, Autriche). Sélectionneur : Tom Saintfiet.

Seibou Sambri KAMISSOKO

