“En football, il ne doit pas y avoir de conflit entre un Comité Exécutif et ses démembrements”

Dans une interview qu’il a bien voulu nous accorder, Mamby Diaby dit Kélé, président de la Ligue de football de Sikasso, nous parle de ses objectifs pour la saison prochaine, l’état d’avancement des travaux du siège de la Ligue, son pronostic pour la finale de la 63e Coupe du Mali opposant le Stade malien de Bamako à Afrique Football Elite (AFE) ce samedi et son rapport avec la Fédération malienne de football.

Aujourd’hui-Mali : La finale de la 63e Coupe du Mali de football se jouera ce samedi 1er juin. Que représente pour vous ce grand rendez-vous du football malien ?

Mamby Diaby dit Kélé : Avant de répondre à cette question, je voudrais vous dire que la Coupe du Mali en soit est une grande fête parce qu’elle permet aux petits clubs de rencontrer les grandes équipes. Je vais vous dire que Sikasso à l’habitude de jouer et d’amener les grands clubs de Bamako dans le fin-fond de notre région. Nous avons eu à jouer contre le Djoliba AC à Kignan et Tombouctou est venu jouer à Fourou. Imaginez la distance ! Pour nous, c’est des occasions pour que les jeunes à travers le Mali se rencontrent.

La finale d’une compétition du genre ne peut être qu’une apothéose. Pour nous, participer à une finale de la Coupe du Mali est une grande opportunité, une occasion de rencontrer mes frères et collègues présidents de ligue, les présidents de club et les membres du comité exécutif. Il est important de dire que cette finale sera présidée par le chef de l’Etat, en présence du Premier ministre. C’est pour moi, une joie, un bonheur de participer à une finale de Coupe du Mali.

L’édition 2024 opposera le Stade malien de Bamako à Afrique Football Elite (AFE). Quel est votre pronostic ?

Je pense que cette rencontre sera très décisive. Elle va se jouer intensément du début jusqu’à la fin. A mon avis, le Stade malien de Bamako finira par la remporter à l’issue d’une séance de tirs au but.

Etes-vous satisfait de la phase régionale au niveau de Sikasso ?

Bien sûr, je suis satisfait de la phase régionale de la Coupe du Mali de football. Vous savez, notre région est vaste avec sept cercles. Il est important que les gens sachent que la Ligue de football de Sikasso couvre les nouvelles régions de Bougouni, Koutiala et Sikasso et tous les clubs qui se trouvent dans ces localités relèvent aujourd’hui de la Ligue de football de Sikasso. A ce titre, nous organisons d’abord des éliminatoires de phase du district de la Coupe du Mali. Ensuite, nous organisons la phase ligue et j’avoue que cette compétition s’est très bien passée. Cependant, son organisation nous a coûté très chère parce que les distances sont souvent longues.

A part cela, nous pensons que tout s’est très bien passé dans l’ensemble. Nous sommes vraiment satisfaits de la manière dont les choses se sont déroulées.

Quel est l’objectif de La ligue pour la prochaine saison ?

L’un des objectifs de la Ligue de football de Sikasso pour la prochaine saison, c’est d’arriver à jouer toutes nos compétitions avec zéro problème notamment de financement et autres. Le deuxième objectif, c’est de tout mettre en œuvre afin que nos équipes qui vont jouer la montée en première division puissent l’obtenir.

Nous souhaitons également que l’année prochaine, une équipe de la région de Sikasso puisse jouer le championnat professionnel pour que nous puissions voir jouer les équipes de la Ligue professionnelle chez nous à Sikasso. Il ne faut pas cela reste une Ligue professionnelle uniquement avec les équipes de Bamako. Ensuite, nous voulons tout faire pour améliorer la condition de nos arbitres, c’est-à-dire faire en sorte que nous puissions avoir des revenus conséquents pour pouvoir améliorer leurs conditions. En sus, nous compter organiser le maximum de sessions de formation pour les secrétaires généraux des clubs, des districts et des entraineurs.

Pouvez-vous nous parler de l’état d’avancement des travaux de construction du siège de la Ligue ?

Par rapport à l’état d’avancement des travaux du siège de la Ligue, le premier entrepreneur que je n’ai jamais vu a abandonné le chantier après avoir fini de faire les gros œuvres, notamment le bâtiment et il restait seulement les portes et les vitres. La Fédération malienne de football (Fémafoot) était obligée de faire un constant d’huissier pour abandon de chantier.

Aujourd’hui, il y a une nouvelle entreprise qui doit finir les travaux, mais à ma connaissance, la Fémafoot n’a pas fini avec la procédure de résiliation du contrat du premier entrepreneur afin de signer avec le deuxième entrepreneur pour finaliser le chantier. C’est cela qui nous retarde et cela a été une grande déception.

Nous avons commencé avant la Ligue de Gao et elle a terminé avant nous. Je crois qu’il y a des entreprises qu’il faut éviter pour ce genre de marché et que la Fémafoot les signale au niveau de la Caf et de la Fifa afin qu’elles ne puissent plus postuler un marché concernant le football.

Quels sont aujourd’hui vos rapports avec la Fédération malienne de football ?

Nous avons de très bonne relation avec la Fédération malienne de football. La Ligue de football de Sikasso n’a aucun problème avec le comité exécutif de la Fémafoot. Depuis nos devanciers jusqu’à nos jours, elle n’a jamais de problème avec un comité exécutif parce qu’il y a des moments où notre candidat, c’est-à-dire le candidat choisi par la Ligue de Sikasso a échoué, mais son adversaire qui avait gagné a été félicité par la Ligue en lui disant que nous sommes prêts à collaborer avec lui en toute franchise. Nos devanciers l’ont fait et nous le continuons à le faire.

Pour moi, le football est la structure la plus démocratique que je n’ai jamais vue. Par exemple : Lorsqu’il y a l’élection présidentielle, le président de la République vote pour lui-même, aux législatives, les députés votent pour eux-mêmes, mais au niveau du football aucun membre du comité exécutif ne vote, c’est des gens qui votent pour eux. A mon avis, c’est une manière de leur dire que vous faites correctement où nous allons vous faire partir. C’est le même cas au niveau des ligues et des districts. Pour moi, en football, il ne doit pas y avoir de conflit entre un comité exécutif et ses démembrements. Souvent, nous pouvons avoir de visions différentes, mais une fois les élections terminées, il faut que nous travaillions ensemble afin que le football se développe.

Réalisé par El Hadj A.B.HAIDARA

Commentaires via Facebook :