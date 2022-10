Le Président de la Femafoot, Mamoutou Touré dit Bavieux en compagnie de Daniel Dembélé (Gouverneur de Sikasso), Mamby Kèlètigui Diaby (Président de la Ligue régionale de Sikasso) et Karim Koné (chef de quartier d’Hamdallaye), a posé le jeudi 13 octobre 2022, la première pierre du siège de la Ligue régionale de football de Sikasso qui sera construit sur 150 m2 à Hamdallaye (un quartier de Sikasso) avec des bureaux pour un coût de près de 70 millions F CFA. Les travaux débuteront dans deux semaines pour finir dans 6 mois. Cette pose de la première pierre est le coup d’envoi de la construction des sièges des 9 ligues régionales de Kayes, Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal.

Le jeudi 13 octobre 2022 est inscrit en lettre d’or dans le registre de la Ligue régionale de football de Sikasso. En effet, Mamby Kèlètigui Diaby (Président de la Ligue régionale de Sikasso) était heureux de recevoir Mamoutou Touré “Bavieux” (Président de la Fédération malienne de football) qui a procédé à la pose de la 1ère pierre du siège de sa Ligue régionale de football. Pour la circonstance, le président de la Ligue de Sikasso a mobilisé du beau monde dont les autorités administratives, politiques, coutumières, la population de Sikasso. Car c’est une première dans l’histoire du football au Mali depuis les indépendances il y a 62 ans que les ligues régionales de football soient dotées de siège propre. Et la construction de ces sièges est une promesse de campagne du président de la Fémafoot qui a tenu à la concrétiser.

Dans son intervention, Mamby Kèlètigui Diaby a rendu hommage à Kalifa Sanogo qui a mis le terrain du siège à la disposition de la ligue de Sikasso. Il a remercié Mamoutou Touré “Bavieux” pour la tenue de sa promesse de campagne de doter chacune des ligues régionales de football de sièges équipés. “Aujourd’hui, avec la pose de la 1ère pierre du siège de la ligue régionale de football de Sikasso, nous pouvons dire qu’il a tenu sa promesse, il a tenu parole. Cet acte que pose le premier responsable du football malien à Sikasso fait, sans nul doute, la fierté de la région à travers sa ligue, ses autorités administratives, politiques et toute la population de la 3è région qui se voient honorées. Merci Monsieur le Président. Que Dieu bénisse le Mali”, a-t-il déclaré.

Dans son allocution, Mamoutou Touré “Bavieux” a rappelé que la dotation de chaque ligue régionale de football du Mali de siège est un engagement qu’il a pris durant sa campagne. Ces sièges, à ses dires, permettront aux ligues régionales de football d’exercer pleinement leurs missions et de travailler sereinement. “Ma mission essentielle est de travailler sur le volet de la construction des sièges des ligues régionales de football. Nous avons mûri ce projet de construction des sièges depuis 2019. Nous avons travaillé là-dessus en insérant dans un projet Forward qui devrait être financé par la Fifa. L’installation qui va être faite à Sikasso et dans les autres régions se fait sur fonds propres de la Fémafoot”, a-t-il révélé. Il a rendu un hommage mérité à Mamby Kèlètigui Diaby qui, à ses dires, est un grand homme, un homme d’honneur, de dignité et surtout d’engagement. “Cela ne nous surprend guère parce que Sikasso a toujours su mettre à disposition des hommes et des femmes très valeureux très engagés”, a-t-il reconnu. Il a fait un clin d’œil à Herbai qui est un symbole au niveau de la Fémafoot et qui est un élément essentiel de l’élaboration de tous les textes adoptés au cours des différentes Assemblées générales. Il a conseillé les membres de la ligue régionale de Sikasso d’être très proches du gouverneur pour bâtir des chantiers pour le devenir de la jeunesse de Sikasso. Il a invité la population de Sikasso à accompagner sa ligue qui a beaucoup aidé le football malien.

Le Gouverneur Daniel Dembélé s’est réjoui de la pose de la première pierre du siège de la ligue régionale de sa circonscription. Il a salué le choix de Sikasso pour le démarrage de la construction des sièges des lugues régionales de football. “Nous sommes reconnaissants pour ce que la Fémafoot a fait pour Sikasso”, a-t-il dit. Siaka DOUMBIA – Envoyé spécial

Commentaires via Facebook :