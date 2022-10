Les Journées sportives au féminin viennent de tenir toutes leurs promesses à travers une série d’activités : démonstration d’arts martiaux des jeunes filles, football féminin, basket 4×4 féminin, bras de fer féminin, lutte traditionnelle féminine. Sans oublier les différents panels animés par des personnalités sportives. En un mot, pour un coup d’essai, ce fut un coup de maitre pour la présidente de l’Association pour la promotion de la jeunesse et du sport (APJS), Mme Sy Aminata Makou Traoré. Elle s’est dite très heureuse de la bonne organisation de ce grand rendez-vous sportif. Mention spéciale à l’Unicef à travers l’ambassade du Canada au Mali pour son soutien et son accompagnement dans l’organisation. Voici le discours de clôture de Mme Sy Aminata Makou Traoré.

Toute l’équipe de l’Association pour la promotion de la jeunesse et des sports par ma voix vous souhaite la bienvenue au Complexe sportif Abdoul Wahab Djiguiba de Kalabancoura. Un lieu de retrouvailles gracieusement offert à la jeunesse de la Commune V par feu Abdoul Wahab Djiguiba. C’est l’occasion pour moi de lui rendre hommage, de prier pour le repos de son âme et de remercier la famille Djiguiba d’avoir œuvré pour l’aménagement de ce cadre qui participe pleinement à l’épanouissement des jeunes du Mali. Dans le même esprit, l’APJS entend exercer son rôle d’association engagée au moyen de la mise en œuvre d’actions visant d’une part à soutenir les politiques publiques dédiées au sport féminin, et d’autre part à encourager le leadership femmes et des filles en milieu sportif. Le sport étant un puissant levier d’autonomisation des femmes et des jeunes filles, notre association a décidé de s’impliquer en faveur de la mixité dans le sport, notamment en faveur de l’accès des femmes à la pratique et aux instances dirigeantes. C’est pourquoi, elle poursuit l’objectif de faire des femmes de véritables responsables et actrices du mouvement sportif.

Nonobstant les efforts du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, la présence des femmes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif, comme dans l’encadrement et le taux de participation dans les compétitions reste encore très limitée au Mali. Ce constat est principalement dû à un cadre social inadapté sujet à de nombreuses idées reçues défavorisant la pratique sportive par les femmes maliennes et annihilent conséquemment tout espoir de voir plus de femmes impliquées dans la gestion des organisations sportives.

En réponse, nous comptons mener une large campagne de sensibilisation des femmes aux bienfaits de la pratique sportive en les incitant à s’impliquer davantage dans les instances sportives, et à se saisir du sport comme facteur du changement social pour la jeune fille/femme tout en leur assurant un cadre protecteur contre toutes les formes de violences et de harcèlements.

Cette campagne de sensibilisation sera soutenue par une série d’actions de proximité dans les communes ; c’est ainsi que nous ambitionnons de transformer le cadre sportif malien en prélude aux Jeux olympiques de Paris 2024 en le rendant plus accessible aux femmes et aux filles, de sorte à multiplier les chances de participation des athlètes maliennes.

L’atteinte de ces objectifs passera certainement par notre détermination dans l’action mais aussi par le soutien nécessaire et déterminant de nos partenaires techniques et financiers auxquels j’adresse mes sincères remerciements pour leur confiance et leur engagement constant à nos côtés.

Malgré un contexte socio-économique difficile, je reste persuadée que grâce à l’implication et aux efforts de tous, nous parviendrons à faire de grandes réalisations. L’important est d’être passionné par ce que l’on fait et convaincu de la nécessité de le faire.

Pendant ces journées sportives, le sport féminin sera à l’honneur. Après les ateliers de formation et la marche sportive, nous assisterons à un match de football entre les joueuses des équipes nationales féminines du Mali avant de nous régaler autour d’une compétition de Basket 3X3 entre les équipes filles du district de Bamako.

Nous poursuivrons demain Dimanche en ce même lieu avec un tournoi de Bras de fer masculin et féminin avant de clôturer avec une démonstration de lutte traditionnelle par nos braves femmes du Mali. Vous l’aurez compris, les pratiquants d’arts martiaux ne seront pas en reste puisqu’à la suite des démonstrations, ils bénéficieront d’équipements et de matériels offerts par le contingent de la République tchèque au Mali et cela grâce à son partenariat avec l’APJS. C’est lieu pour moi d’exprimer notre profonde reconnaissance au généreux donateur que je vous demande d’acclamer.

A nos filles et femmes sportives, je veux vous dire de croire en vos rêves, et de ne jamais renoncer à tester les aventures qui vous permettront de les réaliser.

Je ne pourrais pas terminer ce discours sans remercier une fois de plus, ma mère Mme Traoré Maba Thiam et reconnaitre ses inlassables efforts et conseils qui soutiennent mon engagement depuis le début de ma carrière sportive.

Mesdames et Messieurs, permettez-moi enfin de remercier l’équipe de choc de la Commission d’organisation de ces journées pour leur admirable engagement dans le travail.

Au nom de la Commission et en mon nom propre, je remercie également toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur soutien pour la réalisation de cette activité que nous dédions à toutes les femmes et les filles du Mali et du Monde.

Nous sommes «Femmes, filles et capables'”

Que Dieu bénisse le Mali !

