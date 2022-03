– Le match aller de la double confrontation Tunisie-Mali qui aura lieu, vendredi 25 mars courant, à Bamako, sera la première rencontre des Éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 de la zone Afrique.

“Il n’y a pas d’endroit dans le monde où l’homme est plus heureux que dans un stade de football.” Albert Camus.

Passionnés du ballon rond, les Tunisiens et le football, une grande histoire d’amour tumultueuse, aujourd’hui, les fanatiques des clubs tunisiens, les “Ultras” de l’Espérance Sportive de Tunis, les “Winners” du Club Africain, la “Brigade Rouge” de l’Etoile Sportive du Sahel ou encore les “Fighters” du Club Sportif Sfaxien, enfileront le même maillot, pour supporter la Tunisie qui vise à décrocher sa 6e participation en phase finale de la Coupe du monde de la FIFA.

La première rencontre des Éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 de la zone Afrique réunira la Tunisie et le Mali, qui vont disputer, ce 25 mars, le match qualificatif aller à Bamako, tandis que le match retour sera disputé le 29 mars au stade Hammadi Agrebi de Radès à Tunis.

Les Aigles de Carthage avaient garanti leur qualification aux barrages de la zone Afrique en terminant en tête du groupe B avec 13 points, devançant la Guinée-Equatoriale (11 pts), la Zambie (7 pts) et la Mauritanie (2 pts), tandis que le Mali avait terminé premier du Groupe E avec 16 points devant l’Ouganda (9 pts), le Kenya (6 pts) et le Rwanda (1 pts).

Les dix équipes qualifiées pour les barrages et réparties en Chapeau 1 sont : l’Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie et le Nigéria et en Chapeau 2: l’Égypte, le Mali, le Cameroun, la République Démocratique du Congo et le Ghana, se disputeront les cinq places promises au continent africain pour la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.

Pour le match retour, les autorités tunisiennes ont autorisé 35 mille places à la disposition des Tunisiens désirant revivre la même euphorie de l’épopée de l’Argentine.

*Il y a un début à tout

2 juin 1978, Stade Gigante de Arroyito à Rosorio en Argentine.

Coup d’envoi de la seconde période sifflé, la Tunisie a déjà encaissé un but mexicain, à la 55e minute, le défenseur tunisien Ali Kaabi a retourné la situation en inscrivant le premier but international de l’histoire de son pays, pour enchainer ensuite avec deux autres et offrir, à la surprise de tout le monde, une première victoire tunisienne dans le cadre de sa première participation à la Coupe du monde, en battant le Mexique (3-1).

La génération dorée, ainsi ont été surnommés les protégés d’Abdelmajid Chettali, Sadok Sassi alias “Attouga”, Hammadi Agerbi, Ali Kaabi, Mohamed Ali Akid, Tarek Dhiab etc.

La Tunisie, ayant fait ses preuves au Mondial Argentine 1978, a promu le football africain à travers le monde, la FIFA, décide par la suite, de doubler la seule place réservée au continent. Le parcours africain en Coupe du monde s’est accru au fil des éditions, avec l’Algérie en 1982, qui avait signé deux victoires contre l’Allemagne de l’Ouest et le Chili, puis en 1990 avec le Cameroun qui s’est qualifié en quarts de finale, jusqu’au en 2002 où le Sénégal avait battu le champion en titre, la France, pour devenir le deuxième représentant africain à accéder aux quarts de finale.

Durant ses cinq apparitions mondiales, en 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018, de la génération dorée, à la renaissance avec Henry Kasperczak, passée par l’ère Lemerre jusqu’au retour de Kasperczak, la sélection tunisienne n’avait jamais réussi à passer au second tour de la Coupe du monde.

Ces barrages porte une lourde responsabilité au nouveau sélectionneur Jalel Kadri, qui est dans le collimateur du peuple tunisien.

Les supporters tunisiens s’accordent à dire que la rencontre d’aujourd’hui n’est pas facile mais tout est possible, faut avoir la “grinta” et le mental du onze national.

*Préparation mentale, le jeu avant l’enjeu

Les footballeurs consacrent généralement leurs séances d’entrainement à la préparation physique, technique et tactique, le mental, omniprésent certes, mais souvent négligé, “la notion de la préparation mentale n’est pas encore vulgarisée et ne s’est pas encore démocratisée, rares sont les clubs qui font appel à un préparateur mental” a affirmé Eshraf Kanfoud, préparatrice mentale de l’équipe nationale de Tunisie, dans une interview accordée à l’Agence Anadolu.

Tout le monde partage le fait que le mental est un facteur de réussite, la Tunisie est passée à l’action en désignant Eshraf Kanfoud spécialiste en Programmation Neuro Linguistique (PNL) et en HypnoCoaching, en tant que préparatrice mentale pour ses Aigles.

“Heureusement, en Tunisie, ce métier commence à se connaitre, j’ai commencé à travailler avec l’équipe nationale depuis la Coupe d’Afrique 2019 et j’ai travaillé auparavant avec des clubs tunisiens, comme le Stade Tunisien, le Club sportif de Hammam-Lif ou encore avec l’AS Réjich”, a souligné la coach de vie.

La préparatrice mentale met en exergue sa mission principale et l’importance du suivi psychologique et de l’entrainement mental dans la vie des joueurs “la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique dans le sport de haut niveau, en l’occurrence, le football, ce sport populaire où les footballeurs sont très médiatisés, très critiqués, il y a beaucoup de pression, beaucoup d’argent, beaucoup d’enjeu et plus l’enjeu est important plus la présence d’un préparateur mental est fondamental”.

“A un certain niveau, le côté technique, la stratégie et le savoir-faire sont des acquis, hors la préparation mentale ne se résume pas à la veille du match, c’est un travail qui dure toute une saison où on travaille sur les aspects de la vie du sportif, autant sa vie privé que sa vie professionnelle comme l’une impact l’autre” a-t-elle précisé.

La thérapeute a expliqué que “la différence entre un médaillé d’or et un athlète participant à une compétition, c’est justement la force mentale, la gestion du stress et de la pression, je travaille sur le système des croyances, la confiance en soi, la visualisation des prochains matchs et des techniques à mettre en place”.

“Je traite également les douleurs psychosomatiques, la sortie sur blessure, et même les traumas et les blocages liés à l’enfance”, a-t-elle fait savoir, en ajoutant “mon travail facilite entre autres la cohésion d’équipe et la communication avec le coach, l’administration et au sein du groupe”.

Eshraf Kanfoud a explicité à l’Agence Anadolu “j’ai des outils d’accompagnement que j’adopte avec les sportifs, pour les aider à se surpasser, à être concentré et totalement focus durant la compétition, tels que l’hypnose, la PNL, le coaching, les thérapies de rêve comportementales et cognitives (TCC)”.

S’agissant des méthodes de traitement adoptées avec l’équipe tunisienne de football, l”hypnothérapeute a conclu “ce qui se passe avec l’équipe nationale est confidentiel”, avant de poursuivre “ça se passe très bien, les joueurs sont professionnels, c’est vrai qu’au début ils ne savaient pas trop ce qu’était mon rôle, mais après on est devenu une famille, c’est assez fraternel dans une ambiance pro où discipline et respect règnent, ils sont vraiment réceptifs et ouverts à tout changement positif pour l’objectif commun, la victoire, la qualification !”

“La Fédération tunisienne de football (FTF) a joué un grand rôle dans le bon fonctionnement de ma mission. Le staff technique et le staff médicale m’ont bien intégré également”, a-t-elle noté.

Les Aigles de Carthage, en tunique rouge, chercheront la revanche face à la bête noire de la Tunisie, le Mali ! Une défaite (0-1) lors de la Coupe d’Afrique des nations 2022, marquée par un scandale arbitral inédit où l’arbitre qui officiait la partie avait sifflé deux fois la fin du match avant la fin du temps réglementaire (84e et 89e minute) et la mésaventure de la CAN 1994 organisée en Tunisie, où elle s’est inclinée 2-0 à domicile, face à l’adversaire malien lors du match d’ouverture au stade d’El Menzah.

Source: https://www.aa.com.tr/

