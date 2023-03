Moussa Sylvain Diakite, 1er vice-président de la ligue de football de Bamako: “Nièta I veut créer un modèle économique qui profite à toutes les parties prenantes”

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Nièta I de l’agence de communication et de marketing “Yiriba”, les responsables de la Ligue de football du district de Bamako ont organisé le samedi 18 mars dernier, à l’hôtel Mandé, une rencontre d’échange avec les journalistes sportifs afin de les édifier sur ledit projet. Au cours de cette rencontre, le 1er vice-président de la Ligue, Moussa Sylvain Diakité, a précisé que Nièta I est un projet de valorisation de compétition de la Ligue de Bamako, en créant un modèle économique qui profite à toutes les parties prenantes.

La rencontre était présidée par Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président de la Ligue de football du district de Bamako, en présence Yacouba Sangaré, promoteur de l’agence de communication et de marketing “Yiriba”, Abdoulaye Simpara, président de la commission et sponsoring de la Ligue, ainsi que plusieurs autres membres de ladite Ligue. C’est pour valoriser les compétitions de la Ligue et les acteurs du football que l’agence de communication et de marketing “Yiriba” et la Ligue de football du district de Bamako ont initié le projet “Nièta I”.

Dans son intervention, Moussa Sylvain Diakité, a expliqué que le projet Nièta I est une initiative qui permet de donner plus de visibilité aux activités de la Ligue. “Aujourd’hui, tout le monde est conscient de l’importance de la communication dans la promotion et le développement des activités sportives. Le projet Nièta I permettra sans doute de valoriser nos compétitions, en créant également un modèle économique qui profitera à toutes les parties prenantes notamment la ligue, les clubs et les médias”, a-t-il réitéré.

Le promoteur de l’agence de communication et marketing “Yiriba” a remercié les responsables de la Ligue de football de Bamako pour leur confiance. “Ce projet est composé de quatre (4) axes prioritaires. Le premier axe vise à donner plus de visibilité aux acteurs du football. Ensuite, le deuxième axe a pour but de valoriser les compétitions de la ligue et les acteurs du football. Le troisième axe a pour mission de transformer les compétitions en réels évènements sportifs et en fin le dernier axe vise à faire des évènements de la ligue de réels vecteurs de communication et marketing pour les entreprises”, a-t-il détaillé.

Mahamadou Traoré

