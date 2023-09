Nouveau comité exécutif de la Femafoot :

Après que la Commission électorale d’appel de la Fédération malienne de football a vidé les recours et ses décisions obligatoires et définitives sur le plan national, le nouveau comité exécutif se met à la tâche.

Pas de grand changement dans la configuration des postes, puisque la plupart des survivants du mandat 2019-2023 retrouvent leur ancienne commission (Sékou Massiré Sylla pour les jeunes, Mohamed Sissoko pour les finances, Lassana Kouma pour le futsal et le Beach soccer, le colonel Séga Sissoko pour l’organisation, Ichaka Diakité pour le sponsoring et le marketing) ou la vice-présidence (Toubaye Koné pour la 2e vice-présidence et Modibo Coulibaly pour la 3e vice-présidence).

Le directeur de campagne, Moussa Sylvain Diakité occupe désormais la 1re vice-présidence et remplira toute la disposition statutaire de l’article 10.2 du règlement d’application des statuts de la Fémafoot qui stipule qu’en cas d’empêchement ou d’absence du président de la Fémafoot ou même en cas de vacances du poste, ses pouvoirs sont d’office exercés par un vice-président selon l’ordre de préséance.

Aux curieux qui brandissent une histoire de vrai faux acte administratif, l’article 38 du règlement d’application des statuts de la Fémafoot est sans équivoque : le comité exécutif rend une décision sur tous les cas non prévus par les statuts et le présent règlement ou en cas de force majeure, sans préjudice d’une décision contraire de l’Assemblée générale….

Les nouveaux venus comme Ousmane Cissé, Mohamed Diané et Fodé Sissoko hériteront respectivement de la commission statut du joueur, des questions juridiques et du football amateur. Il va sans dire qu’Abdoulaye Konaté quitte la présidence de cette première commission pour s’occuper désormais des médias, tandis que le général Diabaté dirigera la commission en rapport avec les ligues.

Naturellement, Dr. Adama Sangaré s’occupera de la santé, Dramane Danté des arbitres, Mme Djilla Aïssata Diallo de la commission technique et développement, le commissaire Abdoulaye Oubanga de la sécurité et Aminata Sogodogo du fair-play et homologation

Moustaph Maïga

Le nouveau comité exécutif de la Fédération malienne de football est composé de 19 membres dont 12 sont issus de l’ancien bureau. Sept (7) nouveaux membres font leur entrée dans la nouvelle équipe dirigée par Mamoutou Touré dit Bavieux. Il s’agit de Moussa Sylvain Diakité, le colonel Séga Sissoko, le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Amadou Oumbaga, Ousmane Cissé, Mohamed Diané, Broulaye Konaté et Ousmane Fodé Sissoko.

Le nouveau bureau est formé ainsi qu’il suit :

Président : Mamoutou Touré dit Bavieux, inspecteur des finances de son état, il fut directeur administrative et financier de l’Assemblée nationale 1er vice-président : Moussa Sylvain Diakité, communément appelé “Papa Sylvain”, est un chef d’entreprise et ancien membre du de la Ligue de football du district de Bamako 2e vice-président : Toubaye Koné, un magistrat chevronné dans les procédures pénales et civiles et directeur général de l’Institut national de formation judiciaire Me Demba Diallo. 3e vice-président : Modibo Coulibaly, secrétaire général du Djoliba AC Président de la commission centrale de football des jeunes : Sékou Massiré Sylla, un opérateur économique et président des Onze Créateurs de Niaréla. Président de la commission des finances : Mohamed Séga Sissoko, actuel directeur des finances et du matériel du ministère des Mines.

7- Président de la commission centrale des questions juridiques : Mohamed Diané, un grand acteur du football et l’actuel secrétaire général du Stade malien de Bamako

Président de la commission centrale des arbitres : Dramane Danté, un ancien arbitre international de football Président de la commission centrale des médias : Broulaye Konaté, actuel président de l’US Kita et responsable à la Grande confiserie du Mali Présidente de la commission centrale technique et développement : Mme Djilla Assitan Diallo, cadre de Vivo Energie et leader politique en Commune II du district de Bamako Président de la commission homologation et fair-play : Aminata Sogodogo, une actrice engagée du football féminin au Mali Président de la commission centrale d’organisation : Colonel Séga Sissoko, président du directoire de l’Union sportive des forces armées et de sécurité (Usfas) Président de la commission centrale des compétitions et de football amateur : Ousmane Fodé Sissoko, actuel président de l’Association sportive de Korofina (Asko). Président de la commission centrale des statuts des joueurs : Ousmane Cissé, est l’actuel président de Binga FC. Président de la commission centrale chargé des relations avec les ligues : Général Brahima Diabaté, actuel Inspecteur général des armées et services et membre du Cnosm. Président de la commission centrale du Beach soccer, Lassana Kouma, actuel président délégué de l’AS Bakaridjan de Barouéli Président de la commission centrale marketing, sponsoring et télévision : Ichaka Diakité, cadre des Impôts et président de l’Union sportive de Bougouni (USBO) Président de la commission centrale de médecine sportive : Dr. Adama Sangaré, ancien directeur du Centre de médecine de sport de Bamako et membre de la Commission médicale de la Caf. Mahamadou Traoré

