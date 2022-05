Mme Sy Aminata Makou Traoré, présidente de l’Association pour la promotion de la jeunesse et des sports (APJS), est résolument engagée pour la promotion du sport au service du développement et de la paix. Ses efforts viennent d’être reconnus par la Principauté de Monaco qui vient de la remercier à travers une correspondance pour sa mobilisation à l’occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix célébrée le 6 avril 2022.

Dans la correspondance signée par Joë Bouzou Oly, président fondateur de “Peace and Sport”, l’Organisation pour la paix par le sport, la Principauté de Monaco a remercié Mme Sy Aminata Makou Traoré et son association APJS pour sa mobilisation à l’occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, le 6 avril 2022. “Chère Madame, nous souhaitons vous remercier et remercier l’APJS pour votre mobilisation à l’occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, le 6 avril 2022. Cette année, dans un contexte géopolitique sous tension, le symbole unificateur et pacifique de ‘WhiteCard’ a pris tout son sens. Votre action, ajoutée à celles de toutes les autres organisations faisant parties du ‘Peacemakers Project’ est déterminante car elle permet d’interpeller les décideurs politiques et la société civile en les encourageant à généraliser l’utilisation du sport comme outil d développement et de la paix. Nous avons été très heureux de constater l’indéfectible engagement des animateurs d paix et des bénéficiaires du ‘Peacemakers Project’ pour marquer cette journée dans le monde entier”, souligne la correspondance.

Dans sa correspondance, la Principauté de Monaco signale que toutes les “WhiteCard” et les initiatives de Mme Sy Aminata Makou Traoré et son association pour célébrer le 6 avril, ajoutées à celles des autres membres du mouvement du sport pour le développement et la paix, ont sensibilisé plus de 170 millions de personnes dans 113 pays, à son message de paix par le sport.

“L’ampleur et la vitalité de cette mobilisation ont permis de prôner la solidarité au-delà des frontières et de réaffirmer le choix du dialogue. Nous tenons à vous remercier une fois de plus pour votre soutien et nous sommes impatients d’avoir vos retours sur les actions de célébration du 6 avril, en tant qu’organisation faisant partie du ‘Peacemakers Project’, afin de mener une célébration encore plus forte en 2023, marquant la 10e édition de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Nous vous prions de recevoir, Chère Madame, l’expression de notre meilleure considération”, conclut la correspondance.

Siaka Doumbia

