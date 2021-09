Phase finale d’Afro basket au Cameroun : Touty Gandega, la meilleure joueuse du Mali, décline la sélection

Pour des engagements tenus en leur faveur, Touty Gandega, meilleure joueuse du basket malien, a décliné la sélection, pour non-paiement de primes de médaille de bronze de l’année 2019 au Sénégal. Encore des problèmes de primes.

« Touty Gandega sur son compte Instagram

La Miff , c’est avec regret que je ne participerais pas à l’afro basket 2021 au Cameroun.

Triste à dire mais ça fait 2 ans que nous attendons nos primes de médaille de bronze de l’année 2019 au Sénégal, à cette compétition j’ai eu la chance d’être dans le 5 majeur

Ce n’est pas une blague, 2ans qu’on nous baladent et que notre argent à était pris par d’autres, de ce fait je ne peux pas accepter ce manque de reconnaissance et de respect au travail par mes coéquipiers, par moi-même et notre staff ( Coach plus Assistant de coach )

On mouille le maillot, on joue pour la nation avec fierté mais quand je vois la manière dont on nous remercie j’ai mal. De ce fait je décider de ne pas aller rassembler cette année.

Une pensée aussi à nos U19 vice-champion du monde en 2019 eux aussi n’ont rien reçu….. »

Pourtant cette fille aurait attiré l’intention des responsables du ministère de la jeunesse et des sports de cette situation honteuse. Une grosse absence pour le Mali pour la prochaine phase finale de Afrobasket au Cameroun.

Djeneba Sagara

