Les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 se poursuivent ce mardi avec notamment une rencontre entre la Zambie et les Comores programmée à 18h. Au National Heroes Stadium de Lusaka, les Chipolopolos se sont imposés 2-1 devant leur public grâce à des buts de Mwepu (45e+2) et Kangwa (88e). El Fardou (13e) avait lui ouvert le score pour les visiteurs. Avec ce succès, la Zambie double ainsi les Comores dans le groupe H, prenant la deuxième place.

Dans l’autre rencontre du jour, qui avait lieu un peu plus tôt dans l’après-midi, l’Eswatini et le Burkina Faso croisaient le fer dans un match du groupe B. Avec des buts de Ouattara (69e, 75e) et Aziz (85e), les Étalons l’ont emporté sur le score de 3-1, Ndzinisa (64e) étant le buteur adverse. Du coup, le Burkina Faso est pour le moment sur un sans faute avec six points pris sur six.