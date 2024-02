Ils affrontent ce le 7 février 2024, Les Léopards de la RDC en demi- finale de la 34e édition de la Can, après avoir tour à tour terrassé les Lions de la Teranga en 8è de finale et les Aigles du Mali en quart de finale. À l’issue de duels époustouflants.

Revenus à la vie grâce au souffle magique des Lions de l’Atlas, « miraculeusement repêchés » affirment leurs détracteurs, les Eléphants n’ont pas mis du temps à s’imposer en véritables maîtres de la forêt ivoirienne. Et de quelle manière !

Car, force est de constater qu’ils ont ajouté beaucoup de piments à cette édition de la Can si riche en surprises. Avec eux, c’est une histoire de dernière minute et de dernier coup de patte ! En effet, pour se retrouver en demi-finale face aux Léopards de la RDC, des éléphants hyper motivés ont créé la surprise en terrassant les Lions de la Teranga, qui les dominaient pourtant : et au score et sur l’aire de jeu. Mais voilà que, contre toute attente, ils remettent les pendules à l’heure à la pénultième minute de la partie. Réquinqués à bloc, ils tiennent les champions d’Afrique en échec à l’issue des prolongations et – encore surprise- ils triomphent à l’issue de la série des TAB grâce au dernier coup de patte. Scénario quasi-identique face au Mali en quart de finale. Survolés par les Aigles, leur mental est demeuré pour autant intact. A l’ultime minute du temps règlementaire, ils égalisent, contraignant les rapaces à jouer aux prolongations. Dont la fin est sanctionnée encore par – encore un coup de théâtre – un coup de patte ravageur qui n’a laissé aucune chance à Djigui Diarra.

Enseignement tiré de ces deux performances de l’équipe ivoirienne : les Lions et les Aigles ont joué, dominé et …perdu. Les Eléphants ont résisté et…gagné. On joue pour la victoire. ‘’Gagnez, jouez pour la victoire, chante Askia Modibo.

Drissa Togola

