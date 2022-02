Le Chef Desk Sport de « Les Echos », Boubacar Diakité dit Sarr, qui anime « Dambé Sport » les dimanches, a reçu une attestation de reconnaissance, le dimanche 16 janvier 2022 au Stade municipal de Kidal, du président de la Ligue régionale de football de la 8ème région du Mali. C’était en marge de la finale de la coupe Inter-quartiers de la paix et de la cohésion sociale, initiée par la Ligue régionale de football de Kidal.

Une reconnaissance qui fait honneur à notre confrère mais aussi à des journalistes sportifs du Mali. Boubacar Diakité dit Sarr est l’un des rares journalistes du Mali à parcourir les quatre coins de la planète pour couvrir les événements sportifs.

« Il s’agit là d’une bien belle récompense pour marquer l’excellence de votre parcours professionnel, pour le dynamisme et la motivation sans faille dont vous avez fait preuve tout au long de ces derniers temps pour les services rendus au sport en général et au football en particulier dans la région de Kidal. Je me joins à tout le corps de la Presse sportive nationale pour vous adresser nos plus vives et sincères félicitations pour cette distinction que vous méritez amplement », a justifié un haut responsable de la ligue de football de Kidal.

B.C

