Scandale FIBA : Elan de solidarité autour de Hamane Niang

Hamane Niang, Président de la Fédération internationale de basket-ball (Fiba), s’est mis en retrait à la suite de la publication d’une enquête du New York Times l’accusant d’avoir ignoré des abus sexuels dans le basket malien au cours des années 2000, notamment. Des accusations qu’il dément formellement. Alors que un élan de solidarité se constitue au Hamane Niang

Selon les informations du New York Times, Hamane Niang, Président de la Fédération internationale de basket (FIBA), a « largement ignoré l’agression des femmes pendant une douzaine d’années entre 1999 et 2011, lorsqu’il a d’abord été Président de la Fédération malienne de basket, puis Ministre des Sports de son pays ».

Dans un mail envoyé au New York Times, Hamane Niang « rejette fermement » les accusations portées par Jere Longman et Romain Molina, auteurs de l’enquête : « Je n’ai jamais été impliqué et je n’ai jamais eu connaissance des accusations décrites dans votre correspondance ». En outre, il a “offert sa pleine collaboration à l’enquête’’, a déclaré la FIBA.

Hamane Niang n’est pas en tout cas directement impliqué dans les allégations d’abus sexuels qui, selon le New York Times, ont eu lieu entre 1999 et 2011.

Face à ces accusations, il a reçu le soutien de plusieurs personnalités du monde du Basket.

Soutien du monde du basket

Ainsi, l’emblématique capitaine des championnes d’Afrique 2007, l’ex internationale Hamchétou Maïga, a réagi. Prenant la parole, l’ex-capitaine de l’équipe nationale féminine du Mali dit condamner « fermement tout genre d’abus et encore plus ceux à l’égard des jeunes filles ». Aussi, la championne d’Afrique 2007 a tenu à rappeler le mérite qui revient à Hamane Niang pour son apport au Basket-ball malien voire mondial. « Eu égard à la malheureuse situation qui prévaut par rapport aux graves accusations d’abus sexuels subies par certaines de mes consœurs, je voulais écrire ces quelques lignes. D’abord par rapport à mon amour éternel envers le Basketball et le monde du Sport en général.

Un Droit humain, un Droit constitutionnel, une Liberté fondamentale que tout être humain devrait pouvoir jouir sans devoir subir aucun préjudice, a fortiori des violations graves de ses Droits fondamentaux. En tant que femme et mère, je mesure l’ampleur de ces allégations et condamne fermement tout genre d’abus et encore plus ceux à l’égard des jeunes filles.

Aussi, ayant longtemps, pendant plus de vingt ans, côtoyé et collaboré avec notre Président Hamane Niang, qui fait l’objet d’investigations suite à des graves accusations de préjudices causées sur certaines de mes consœurs, je me suis sentie également obligée de briser le silence quant à mon estime et ma haute admiration et considération envers l’Homme. J’ai le plus grand respect pour lui pour ce qu’il représente et a beaucoup apporté au Basketball malien, africain et mondial. Son impact, son leadership, son amour franc pour le Basket-ball et notre pays sont à la base de la renommée et du respect gagné par le Basketball malien. Des centaines de jeunes ont eu la chance de bénéficier de la graine plantée avec son équipe pour la vulgarisation du Basket. Mon Presi… a été à la base de l’évolution du basketball malien pour moi Hamchétou et beaucoup d’autres », a déclaré Hamchétou Maïga.

Autre ex Internationale a eu à réagir, Mama Traoré, ancienne joueuse de Basketball de l’équipe nationale du Mali, entraîneuse-adjointe de Basketball féminin au Rowan College at Burlington country et propriétaire d’une grande entreprise. Elle a rappelé dans un post tout le soutien, toute l’attention dont faisait montre Hamane Niang envers les joueuses de l’équipe Nationale. « Lors de chaque déplacement de l’équipe National du Mali, nous étions accompagnées de quelques Responsables de la Fédération malienne de Basket-ball qui étaient désignés par le Président de la Fédération, M. Hamane Niang pour s’assurer que nous étions prises en charge pendant les mois que nous avions passé loin de nos familles. Même avec cette protection initiée par lui, il voyageait lui-même pour faire une visite surprise dans nos camps de préparation pour voir par lui-même comment les choses se passaient.

Au cours de toutes mes années en tant que joueuse de l’équipe nationale, je n’ai jamais senti que je ne pouvais pas aller vers lui avec un problème que j’avais parce qu’il nous a montré dès le premier jour qu’il était là pour nous et qu’il n’y avait pas de barrière.

Je soutiens M. Hamane Niang et j’espère que les allégations contre lui seront levées ; car, il a toujours été un bon leader, a fait son travail au-delà de sa description et s’est toujours soucié de nous », souligne Mama Traoré.

Pour sa part, la Fédération malienne de Basketball aussi est sortie de son silence pour s’exprimer sur ces graves accusations. Tout en condamnant l’acte, elle a tenu à manifester son soutien total à l’endroit de son ancien Président, Hamane Niang, dont le mandat à la tête de la FMBB est cité dans l’affaire mais sans jamais être indexé lui-même.

Ces témoignages prouvent à suffisance l’estime et la confiance dont jouit l’Homme au sein du monde du Basket.

En effet, Hamane Niang a beaucoup contribué à sortir le Basketball malien de sa léthargie. Il lui aura permis d’être la discipline Numéro 1 des Sports au Mali. Qui ne se rappelle pas de ses initiatives salvatrices des conférences de Rails et du coton dont les résultats ont permis de propulser le Basket malien sur le toit de l’Afrique.

Et si le Mali est devenu un temple du Basket, surtout féminin, Hamane Niang en est le Bâtisseur principal. Porté par sa réussite dans le management des affaires et animé d’une vision du développement de la discipline à la base, il lui (basket) a permis de sortir de sa léthargie et de se faire respecter en Afrique et dans le monde. Du Mali, Hamane Niang a posé ses valises à la FIBA-Afrique. Il a dirigé avec brio et prouesse cette instance aussi, insufflant une dynamique d’émergence.

En témoigne la première édition du « Basket League Africa » ou « Ligue africaine de Basket-ball » (la version africaine du prestigieux NBA) du 16 au 30 mai 2021 à Kigali, au Rwanda. Sans compter que c’est sous sa présidence que le Mali a remporté son premier trophée continental (en Sports collectifs) au niveau des clubs (le Djoliba Dames en 1995) et des sélections nationales (les Aigles Dames en 2007 à Dakar, au Sénégal).

Tous ceux qui ont sincèrement collaboré avec Niang ou l’ont côtoyé ont témoigné de son éthique et de son sens élevé des valeurs. Et cela d’autant plus qu’il n’est pas un dirigeant à tolérer une atteinte à l’intégrité physique et morale des joueurs et joueuses dont il a toujours défendu les intérêts.

Mémé Sanogo

