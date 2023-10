Sport de masse : Des dons pour des personnes vivant avec handicap

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, accompagné de ses collègues du gouvernement, a, en marge de la marche citoyenne, tenue le dimanche 8 octobre dernier, fait des dons aux personnes vivant avec handicap.

Plusieurs participants étaient au rendez-vous au Parc national de Bamako pour cette activité qui se tiendra désormais chaque 1er dimanche du mois sur toute l’étendue du territoire.

Initié par le département des Sports, le sport de masse permet à chacun de se mettre ensemble, de tisser des liens et de faire du sport ensemble. Cette fois, l’activité a coïncidé avec le mois de la solidarité d’où le thème : “le sport de la solidarité”.

Au nom de ce mois et en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social, le ministère de la Jeunesse et des Sports, a fait un don à la Fédération de sport des personnes vivant avec handicap.

Dans son intervention, le ministre Fomba, a remercié ses homologues d’avoir effectué le déplacement très tôt pour participer à cette activité. A l’entendre, l’activité s’étend au même moment dans toutes les régions à l’exception de certaines pour des raisons sécuritaires.

Le patron du département des Sports, expliquera que le sport est un moyen de rassembler, et qu’il entend utiliser ce moyen pour amener les maliens à être ensemble dans une situation que nous connaissons tous et que nous vivons.

“Nous avons besoin d’être unis et cette unité nous voulons le sport comme un des vecteurs pour le faire”. Il appelle tous les acteurs à continuer à avoir des grands rassemblements du genre pour l’unité du pays et pour une cohésion sociale.

Ibrahima Ndiaye

Sport de masse :

La Fédération malienne de golf dans la partie

Sur invitation du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Construction citoyenne, la Fédération malienne de golf a honoré sa présence à la grande marche citoyenne, tenue le dimanche 8 octobre au Parc national de Bamako.

La Fédération malienne de golf a tenu à être présente pour accompagner les autorités et témoigner sa reconnaissance lors du sport de masse qui a réuni les membres du gouvernement, les Fédérations et plusieurs institutions et personnalités.

Il faut souligner que le sport de masse est une réponse du département des sports pour le besoin d’activité physique ressenti et concerne tout le monde : jeunes, adultes, vieux, les personnes en situation de handicap. L’événement a été institutionnalisé sur toute l’entendue du territoire national et il aura lieu chaque 1er dimanche du mois.

Le représentant de la Fédération malienne de golf, Lt de Saper Pompier, Sory Ibrahim Konaté, non moins, Président de la commission Communication de cette fédération, a salué le ministre des Sports pour avoir pris cette initiative qui, selon lui, va sans doute, rassembler chaque mois les différentes autorités et différentes disciplines au nom de la cohésion sociale et l’unité du pays.

Il dira que l’événement vise également à promouvoir le sport en particulier la marche. A l’entendre, le golf est une discipline très importante dans laquelle il y a beaucoup de marches. D’ailleurs, cette activité rentre dans le cadre de la promotion de notre discipline. Un trou normal de golf fait 18 tours qui équivaut à 18km, cela montre à suffisance que la marche est notre quotidien à nous, dit-il.

Il invite les maliens à faire le sport de marche qui, pour lui, est un sport dont tout le monde peut faire et c’est bien pour la santé.

Le Lt Konaté a émis le souhait que cette initiative soit une continuité car, notre pays en a besoin.

Ibrahima N’diaye

