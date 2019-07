Alors que la coupe d’Afrique des nations suivait son cours en Egypte, la confédération africaine de football a procédé lors de sa 41ème assemblée générale ordinaire le jeudi 17 juillet à l’hôtel Marriott de Zamaleck (Egypte) au tirage au sort des éliminatoires de la 33ème édition de la CAN prévue au Cameroun en 2021. A l’issue du tirage, le Mali a été logé dans la poule ‘’A’’ avec la Namibie, la Guinée et le vainqueur du match Liberia vs Tchad.

Sur le podium de cette assemblée générale ordinaire, on pouvait noter la présence entre autres du Sénégalais KalilouFadigha, du Nigérian W. Kanu, du Camerounais Samuel Eto’o, de l’Egyptien Mahamoud El Khatib allias Bibo et de l’Algérien Raba Madjer.

En effet, à la veille de la finale de la 32ème édition de la coupe d’Afrique des nations Egypte 2019, la Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé lors de sa 41ème assemblée générale ordinaire au tirage au sort des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021.

A l’issue des constitutions de poules, le Mali a été logé dans la poule ‘’A’’ avec la Namibie, la Guinée et le vainqueur du match Liberia vs Tchad.

Par contre la poule ‘’B’’ est constituée, du Burkina Faso, de l’Ouganda, du Malawi et le vainqueur du match Soudan du Sud vs Seychelles.

Quant à la poule ‘’C’’ elle st comoposée du Ghana, de l’Afrique du Sud, du Soudan et le vainqueur du match l’Île Maurice vs Sao Tomé-et-Principe.

La poule ‘’D’’ est composée de la RD Congo, du Gabon, de l’Angola et du vainqueur du match Djibouti vs Gambie.

La poule ‘’E’’ opposera le Maroc, la Mauritanie, la République Centrafricaine et le Burundi.

Au compte de celle de ‘’F’’ il y’a le Cameroun, le Cap-Vert, la Mozambique et le Rwanda.

La poule ‘’G’’ est composée de l’Egypte, du Kenya, du Togo et des Comores.

S’agissant de la poule ‘’H’’, elle abritera l’Algérie, la Zambie, le Zimbabwe et le Botswana.

Celle de ‘’I’’ opposera le Sénégal, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Bissau et l’Eswatini.

En ce qui concerne la poule ‘’J’’, elle est composée de la Tunisie, de la Libye, de la Tanzanie et de la Guinée-Equatoriale.

Dans celle du ‘’K’’ sont logés la Côte d’Ivoire, le Niger, le Madagascar et l’Ethiopie.

Enfin, la dernière poule ‘’ L’’ abrite le Nigéria, le Bénin, la Sierra Leone et le Lesotho.

En plus du tirage au sort des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, la 41ème assemblée générale ordinaire de la CAF a également eu le lieu. Elle a été sanctionnée par l’élection du bureau des membres du comité exécutif. A ce sujet, 9 candidats ont postulé pour la place des 6 zones du continent. A l’issue des travaux, AbdulhakimAbraheemAbdulrzzik Al Shalmani de la Libye a été nommé au compte de la Zone Nord et Augustin Senghor du Sénégal pour la Zone Ouest A.

Pour la Zone Ouest B et la zone du centre, Sita Sangaré du Burkina Faso et Pierre Alain Mouguengue du Gabon ont été respectivement élus.

Aussi, MoserMagogo de l’Ouganda a été élu au compte de la Zone Centre Est et Mohamed Ally Samir Sobha de l’Île Maurice pour la Zone Sud.

Par Safiatou Coulibaly

