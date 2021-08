Tokyo 2021: Eliud Kipchoge reste champion olympique du marathon

Eliud Kipchoge a conservé son titre de champion olympique du marathon, ce 8 août à Sapporo, aux Jeux de Tokyo 2021. Le Kényan apporte à son pays une quatrième médaille en or durant ces JO 2021.

Eliud Kipchoge est entré un peu plus dans les annales du sport, ce 8 août 2021 à Sapporo, dans le Japon septentrional et à un horaire très matinal. Le Kényan a remporté un marathon délocalisé et organisé très tôt pour éviter la chaleur et la moiteur de Tokyo. Les conditions locales n’ont visiblement pas gêné le tenant du titre, qui a fait la course seul en tête.

L’homme qui a couru le marathon en moins de deux heures (1 heure, 59 minutes et 40 secondes, record non-homologué) a cette fois mis 2 heures, 8 minutes et 38 secondes pour couvrir les 42,195 kilomètres. Sous les applaudissements des quelques spectateurs venus assister à cet événement phare des JO, il a franchi la ligne d’arrivée, le poing dressé. Le Kényan a été suivi par le Néerlandais Abdi Nageeye, en argent, et le Belge Bashir Abdi, en bronze. … suite de l’article sur RFI

