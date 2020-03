Grand favori de la première édition du tournoi Dames de la Zone A de l’Union des fédérations ouest-africaine (UFOA), le Mali a perdu en finale, samedi 7 mars, contre le Sénégal, vainqueur 3-0, au stade de Makeni, dans le nord de la Sierra Leone. Ce fut une rencontre très disputée entre les deux équipes mais les Sénégalaises se sont avérées trop fortes pour les Maliennes. L’attaquant Ndeye Diakhaté a mis le Sénégal en tête après seulement 27 minutes de jeu avant que Mbayang Sow ne double l’avance à la 56è minute sur un coup franc bien exécuté. Les Maliennes se sont battues bec et ongles pour se relancer dans le match mais Haby Balde a scellé la victoire du Sénégal avec le troisième sur 70 minutes.

Le Sénégal n’a pas seulement remporté le trophée, l’ailier basé en France, Mama Diop et sa coéquipière Tenning Sene ont été respectivement élus meilleure joueuse et meilleures gardienne de but du tournoi. L’attaquante malienne Agueissa Diarra a remporté le prix de la meilleure buteuse avec sept réalisations, la Guinée se consolant avec le prix du fair-play. Les Aigles Dames ont survolé la phase poule (11 buts) et la demi-finale contre le Cap-Vert (4-0). Jusqu’à la finale, le Mali n’a encaissé le moindre but.

Le Libéria a remporté le bronze après avoir battu le Cap-Vert 2-1 lors du match pour la troisième place, joué avant la finale.

Huit équipes, dont la Sierra Leone, la Guinée, le Cap-Vert, le Sénégal, le Mali, la Gambie, le Libéria et la Guinée-Bissau, ont participé à la compétition qui s’est déroulée du 25 février au 7 mars et a été accueillie à Bo et Makeni, respectivement, les deuxième et troisième plus grandes villes du Sierra Leone.

Ousmane CAMARA

