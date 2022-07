Du 28 août au 10 septembre prochain, la Mauritanie abritera le tournoi UFOA Zone A, des U-20. Le Mali a hérité de la poule A, en compagnie du pays hôte, la Mauritanie, la Guinée Bissau et la Sierra Leone. Ledit tournoi est qualificatif pour la Can junior Egypte 2023.

Le tirage au sort du tournoi UFOA zone A, effectué ce mercredi à Rabat, a été clément pour les Aiglons du Mali qui n’auront plus les Lionceaux du Sénégal sur leur chemin afin de se qualifier à la Can Junior Egypte 2023. Les poulains de Demba Traoré se retrouvent dans une poule A, en compagnie du pays hôte la Mauritanie, la Guinée -Bissau et la Sierra Leone. Une poule A qui semble être à leur portée, contrairement à la poule B, beaucoup plus relevée. Ladite poule est composée du Cap Vert, du Libéria, du Sénégal, de la Guinée et de la Gambie.

Pour rappel, les Lionceaux du Sénégal avaient barré la route aux Aiglons du Mali qui n’ont pas pris part à la dernière Can junior.

A noter que ce tournoi UFOA de la zone A, qui se tiendra à Nouakchott du 28 août au 10 septembre est qualificatif pour la Can junior Egypte 2023. Les deux finalistes valideront leur ticket pour la Can junior, prévue du 18 février au 10 Mars 2023 en Egypte.

Poule A : Mauritanie, Guinée -Bissau, Sierra Leone, Mali.

Poule B : Cap – Vert, Libéria, Sénégal, Guinée, Gambie.

Almihidi Touré

