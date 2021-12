Le Mali a été valablement représenté au XIIIe championnat international Bera Bera des arts martiaux pour les personnes avec diversité fonctionnelle tenu les 26 et 27 novembre 2021 à Bilbao, en Espagne. Deux figures emblématiques des arts martiaux au Mali ont honoré le pays. Il s’agit d’Aïssata Keita et Ibrahima Traoré.

La ville de Bilbao, Espagne, a abrité la semaine dernière, la 13e édition du Championnat international Bera Bera des arts martiaux pour les personnes avec diversité fonctionnelle. L’occasion pour celles-ci de peaufiner leurs techniques dans différentes disciplines des arts martiaux et de participer à un tournoi. Cette année, plusieurs pays ont participé au championnat. Il s’agit notamment du pays organisateur, l’Espagne, l’Arabie Saoudite, la France, la Jordanie, l’Andor, le Gibraltar et le Mali, l’unique représentant du continent.

Aïssata Keita, quintuple championne du Mali en karaté shotokan et promotrice de la salle de gym Aishafit et Ibrahima Traoré, président de la Fédération malienne de self défense, ont honoré le Mali. Durant leur séjour, ils ont dirigé des séances de formation en technique de self défense en compagnie d’autres experts internationaux dont Me David Tambo. Ils ont également rehaussé l’image du championnat à travers l’animation de stage à l’intention des personnes avec diversité fonctionnelle.

Heureux, les responsables de Bera Bera Karaté de Murua ont remercié les deux représentants du Mali. Le maire de Donostia San Sebastian, qui a organisé une rencontre spéciale à l’honneur des représentants du Mali, a salué le courage et l’engagement d’Aïssata et Ibrahima. « Nous souhaitons bonne chance et bon courage à nos illustres invités venus du Mali pour leurs participations à la formation pédagogique en sport adapté (para karaté ou handi karaté) et au championnat international de karaté et para karaté organisé par le club bera bera ici en Espagne », a-t-il précisé.

Une expérience riche

« Notre participation à ce championnat a été une expérience riche pour nous. Nous avons donné et nous avons reçu en retour. Nous allons partager les connaissances apprises ici avec nos compatriotes », a indiqué Aïssata Keita, femme engagée depuis plusieurs années dans la promotion du sport au Mali, singulièrement des arts martiaux. Elle prévoit de multiplier les actions d’appui et d’aide pour une meilleure intégration des personnes vivant avec un handicap. « Le handicap, c’est dans la tête. A travers les valeurs des arts martiaux, nous pouvons soutenir nos frères et sœurs en diversité fonctionnelle », précise Aïssata.

De son côté, le président de la Fédération malienne de self défense, Ibrahima Traoré, s’engage aussi dans la promotion des arts martiaux pour personnes avec diversité fonctionnelle.

Abdoul K. Konaté

Commentaires via Facebook :