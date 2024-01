Digital Challenge Mali : Le projet “Senbenw” remporte 10 millions

Pendant deux jours, plusieurs startups peurs, développeurs et structures évoluant dans le digital, en partenariat avec l’AMRTP, ont organisé un camp digital pour des jeunes au CICB. Le Digital Challenge a pris fin dimanche et quatre jeunes porteurs du projet nommé “Senbenw”, ont rempoté la somme de 10 millions de F CFA au premier prix.

Il s’agissait, pour “Digital Challenger Mali”, d’organiser d’une part une grande exposition foire de productions digitales et technologiques pendant deux jours au CICB et offrir des formations aux jeunes startups peurs qui au finish devraient présenter un projet par groupe lors d’un concours. En tout, 10 groupes de jeunes ont eu l’occasion de faire des speechs sur leur projet devant un jury d’experts technologiques.

Après délibération du jury, les porteurs du projet “Senbenw” ou “documents”, à savoir 4 jeunes, dont Kadiatou Sogoba, Bakary Diakité, Drissa Touré et Younoussa Amadou ont remporté le premier prix d’une valeur de 10 millions. Le projet “Senbenw” est une application mobile que ces jeunes envisagent mettre en place pour faciliter les démarches pour les documents administratifs au Mali. Il suffirait, à leurs dires, d’envoyer une demande à travers cette application et un réseau de jeunes se chargeront de la démarche via l’application.

Le projet “Senbenw” a été suivi de deux autres projets, dont “Lakana”, “Sécurité” et un projet d’application comme facilitateurs entre les usagers et les pharmacies du Mali. Le deuxième a eu droit à un chèque d’une valeur de 8 millions et 5 millions pour le troisième. Les porteurs du premier projet sur les démarches des documents administratifs ont promis que dans un an, l’application sera disponible et exploitable. Ils seront tous gratuits au début selon les porteurs mais payants à la fin.

Les organisateurs de Digital Challenge Mali, Mohamed Doumbia de “Cèsiri Business Com” et Ahmed Touré de K&K Com ont salué l’AMRTP pour le financement tout entier du projet et son accompagnement. Pour eux, aujourd’hui, l’AMRTP vient de créer de l’espoir chez une dizaine de jeunes. “Chapeau pour l’AMRTP”, a clamé Ahmed Touré.

Pendant un an encore, les jeunes seront accompagnés par les organisateurs afin de réussir leur projet. Il y a dix ans, nous avons été aidés comme ça et nous retournons l’ascenseur à d’autres jeunes, a déclaré M. Doumbia.

Koureichy Cissé

