C’est sous le coup de sifflet de Souhayibou Coulibaly, conseiller technique au ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, qu’est parti le forum de la lutte contre la désinformation au Mali. Une initiative de la Communauté des Blogueurs (Doniblog) en partenariat avec le Danemark à travers le projet Fonds d’Appui aux Moteurs du Changement (Famoc).

Pendant deux jours, des experts de médias et des réseaux sociaux en information et fact-checking vont se réunir en forum dans la lutte contre la désinformation au Mali. Ont pris part au lancement, le maire adjoint Abdallah Yattara de la Commune IV, l’ambassadeur du Danemark au Mali, son Excellence Rolf Holmboe, le conseiller technique Souhayibou Coulibaly, le président du Doniblog Abdoulaye Guindo, le président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté, entre autres.

Intitulé « le rôle des institutions et des acteurs des médias sociaux dans la lutte contre la désinformation », le forum se penchera pendant deux jours, selon le président de Doniblog, Abdoulaye Guindo, sur les causes profondes de la désinformation et les méthodes de fabrication afin de dégager des solutions. Pour ce faire, a-t-il expliqué, il y aura des panels, des travaux de groupes et des débats auxquels prendront part des experts dans la lutte contre la désinformation.

Des soutiens n’ont pas manqué à l’initiative. L’ambassadeur du Danemark et le conseiller technique ont tous les deux salué l’initiative. Le premier a réitéré son soutien à tout projet du genre à travers le fonds (Famoc). Le conseiller technique a quant à lui promis la bonne prise en compte des résolutions qui seront issues du forum. A l’en croire, la lutte contre la désinformation nécessite 3 axes principaux à savoir : « Le juridique, le technique et le renforcement de capacité », a-t-il cité.

Avant de procéder au lancement du forum, le représentant du ministre de la Communication, Souhayibou Coulibaly a fait savoir que le Mali avance grandement dans l’élaboration du logiciel anti-fake, l’une des recommandations phares des Assises nationales de la refondation (ANR) dans la lutte contre la désinformation au Mali. Plusieurs autres textes seraient en relecture dans le but de protéger la population contre les fausses informations.

Koureichy Cissé

