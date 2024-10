Élaboré par un comité d’experts où figurent entre autres Mamadou Diallo et Racky Talla, la Politique nationale pour le développement de l’économie numérique a été validée, le 25 octobre 2024, sous l’égide du ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyene. L’événement s’est déroulée en présence du directeur général de l’Économie Numérique, Abdoul Kader Ky. Ce nouveau cadre stratégique, après la correction de ses lacunes, remplace la Stratégie Nationale de Développement de l’Economie Numérique 2015-2020 après que ce dernier ait atteint ses limites, avec un taux faible de mobilisation de ressources (25%) et d’application qui laisse à désirer. Autant d’insuffisances que le ministre Ag Ilyene n’a pas omis de rappeler dans son intervention. «Mali numérique 2020 n’a pu atteindre qu’un taux d’exécution de 27,30 % et une mobilisation des ressources limitée à 24,24 % », a-t-il relevé. Les lacunes, notamment l’absence de diffusion efficace auprès des acteurs et le manque d’un cadre harmonisé pour le développement des systèmes d’information, ont réduit l’impact escompté de cette première phase. C’est en réponse à ces défis, selon lui, que la PNDEN 2025-2029 propose une vision modernisée intégrant les avancées technologiques comme l’intelligence artificielle et le cloud computing, tout en se concentrant sur l’innovation, la cyber-sécurité et la connectivité. Cette nouvelle politique vise à bâtir une économie numérique inclusive, adaptée aux réalités maliennes et à la création d’un environnement favorable pour l’émergence de start-ups.

Et selon le porte-parole des experts ayant élaboré le document, cette nouvelle politique alignée au Programme d’Action du Gouvernement et le Cadre stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable (CREDD) met l’accent sur l’accessibilité, la sécurité et la rentabilité des technologies numériques pour tous. Elle aspire à stimuler la croissance économique, créer des emplois et moderniser l’Administration et devrait contribuer à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Amidou Keita

