Technologies : 2021 pourrait connaitre une véritable révolution technologique

L’année 2021 pourrait être une année de vastes révolutions technologiques. Cela afin d’éviter au monde ce qu’il a subi en cette année 2020 en raison de son impréparation.

Il n’est pas donné à un humain de faire des prévisions cent pour cent réussie comme s’il était un prophète, mais se fondant sur certaines prémices, l’humain peut bien se rapprocher de la vérité. « Personne n’a prévu les événements qui ont changé le monde cette année, mais une chose est claire : la technologie a été touchée tout autant que tous les autres aspects de notre vie », indique le magazine américain Forbes avant de préciser : « Une autre chose est claire : les tendances technologiques les plus importantes d’aujourd’hui joueront un grand rôle pour nous aider à faire face et à nous adapter aux nombreux défis qui se présentent à nous ». A l’en croire, « les tendances technologiques seront le moteur de la gestion du changement ».

La crise planétaire engendrée par la covid-19 a laissé planer certaines prémices qui laissent croire à la possibilité d’une vie plus en plus numérique. En raison des vagues de confinement, de part et d’autre le monde, la vie des hommes est devenue de plus en plus connectée et numérique. « Comme l’ont prédit certains présidents américains, la Covid-19 “disparaît comme par magie”, les changements qu’il a entraînés ne le seront pas, car nous aurons appris à faire beaucoup de choses de manière plus efficace et plus sûre », souligne Forbes.

Parmi les cinq tendances susceptibles de couronner l’année 2021, le magazine américain estime que « certaines joueront leur rôle en nous aidant à retrouver la “normalité” (quoi que cela signifie), tandis que d’autres nous permettront de mieux comprendre et de mieux naviguer dans une réalité changée ».

Selon cette publication de Forbes du 16 septembre 2020, les cinq grandes tendances qui se dégagent pour l’année 2021 sont entre autres : l’intelligence artificielle ; la robotique, les drones et l’automatisation des véhicules ; la révolution « As-A-Service » ; la 5G et la connectivité améliorée ; la réalité étendue (XR) — réalité virtuelle et augmentée (VR/MR). Le monde aujourd’hui sent la place de toutes ces cinq tendances technologiques.

