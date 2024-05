L’Union africaine dit avoir déjoué une tentative de fraude de 6 millions de dollars

L’Union africaine a déclaré mardi qu’une tentative d’escroquerie de plus de six millions de dollars sur des comptes détenus dans la principale banque éthiopienne avait été déjouée.

L’UA a déclaré qu’un individu ne travaillant pas pour elle avait tenté de retirer l’argent de ses comptes à la Commercial Bank of Ethiopia (CBE), par le biais de faux ordres de paiement à divers destinataires, -pour des travaux de construction et de forage d’eau.

“Nous saluons la vigilance et l’action rapide du personnel de la CBE et de notre département financier qui ont réussi à déjouer la tentative frauduleuse, ce qui a permis de ne pas retirer de fonds, d’éviter une perte potentielle et de garantir que l’intégrité de nos contrôles financiers et de notre gestion reste intacte”, a déclaré l’UA dans un communiqué.

L’incident a eu lieu le 15 avril dans une succursale de la CBE au siège de l’UA à Addis Abeba, la capitale éthiopienne.

Les autorités éthiopiennes chargées de la sécurité ont été informées et “une action rapide a été entreprise pour s’assurer que la ou les personnes impliquées ont été identifiées et détenues conformément à leurs procédures d’enquête”.

L’UA a déclaré que la tentative de fraude était “déconcertante”, mais qu’elle avait mis en évidence des vulnérabilités potentielles et conduit à un réexamen de ses mesures de sécurité.

En mars, la CBE a déclaré avoir été victime d’un problème technique qui a conduit plusieurs milliers de clients à effectuer des retraits frauduleux pour un montant de plusieurs millions de dollars.

La banque a déclaré qu’environ 19,5 millions de dollars avaient été dérobés, tandis que certains médias ont estimé que les pertes s’élevaient à 100 millions de dollars.

Source: https://www.rtl.be/

