Journée internationale du travail : L’Untm pour le respect du Pacte pour la stabilité la croissance

Le mercredi 1er mai 2024, la fête du travail, célébrée depuis 1963 au Mali, a mobilisé du grand monde à la Bourse du Travail en Commune III du district de Bamako, sous l’égide de l’union.

Dans son mot de bienvenue, Mme Djiré Mariam Diallo, Maire de la Commune III, a rappelé que le 1er mai reste pour les travailleurs l’occasion de fêter le travail et toutes les valeurs qui l’accompagnent telles que la performance, l’excellence, la responsabilité, la productivité, l’équité, l’abnégation et la recevabilité. Elle se dit consciente que «La commémoration se fait dans un contexte particulier de crise mondiale ayant entraîné dans notre pays le chômage, la restriction des investissements et surtout le Mali avec la crise sécuritaire qui a tout désorganisé».

Pour Yacouba Katilé, le Pacte de stabilité sociale et de croissance est une rame qui mènera le Mali à plus de prospérité pour tous, si toutes les parties respectent les engagements : il s’agit des ministères, des directions centrales, nationales et générales qui relèvent de l’Etat et du patronat à former nécessairement pour le changement. Il appelle à l’installation d’administrations souples et démocratiques, allergiques au laisser-aller, à la corruption, à la prédation des ressources publiques.

Le ministre Fassoun Coulibaly a pris l’engagement de l’exécution de tous les points inscrits dans le procès-verbal, signé le 5 février 2021, à hauteur de souhait. Il s’agit, entre autres, de la situation des travailleurs de l’Huicoma, des partants volontaires à la retraite, des contractuels, etc.

Broulaye Koné, Stagiaire

Commentaires via Facebook :