Ministère des affaires étrangères : Les travailleurs entament aujourd’hui une grève de 4 jours

Après leur grève de 72 heures courant mai 2021, les travailleurs du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale entament, ce mardi 22 juin 2021, une grève de 96 heures (4 jours) pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dans son préavis de grève du 28 mai 2021 déposé sur la table du gouvernement, le Syndicat libre des Travailleurs des Affaires étrangères (SYLTAE) dirigé par le conseiller des affaires étrangères, Djibril DANSOKO, exige l’augmentation des primes et indemnités des travailleurs à travers la relecture de certains textes.

«A la suite de son mot de grève de 72h, du 24 au 26 mai 2021, largement observé tant au Département central que dans les Missions diplomatiques et Postes consulaires du Mali, le Bureau central du Syndicat libre des Travailleurs des Affaires étrangères (SYLTAE) vient, par la présente, déposer un nouveau préavis de 96h à compter du 22 au 25 juin 2021 », c’est ce qui ressort du préavis de grève de 96 heures du SYLTAE déposé sur la table du gouvernement, le 28 mai 2021.

Selon le Syndicat dirigé par Djibril DANSOKO, ce durcissement de la ligne de conduite est le résultat du manque de volonté de l’Etat malien à réserver un traitement « digne et équitable » aux travailleurs. Le secrétaire général du syndicat a fait savoir que le Bureau central du SYLTAE a toujours inscrit son action dans le cadre du dialogue et de la concertation. « Une stratégie qui ne porte, malheureusement, pas fruit dans la mesure où 6 mois après la conclusion du dernier procès-verbal de conciliation, aucun texte n’a été adopté en guise de bonne foi de la partie gouvernementale. Bien au contraire, l’évolution des dossiers laisse croire à un mépris pour les revendications des Travailleurs des Affaires étrangères en arguant comme prétexte la situation sociopolitique du pays », a-t-il dit. Il a précisé que le Bureau central du SYLTAE ne ménagera aucun effort, notamment la poursuite de ce mouvement de grève, jusqu’à la relecture de ses textes conformément au procès-verbal de conciliation du 10 décembre 2020 à savoir : la Loi n°05-39/AN-RM du 22 juillet 2005 relative aux indices spéciaux accordés au Personnel diplomatique, administratif et technique dans les Missions diplomatiques et Postes consulaires ; le Décret n°96-044/P-RM du 08 février 1996 fixant les avantages accordés au personnel administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali ; le Décret n°05-464/P-RM du 17 octobre 2005 fixant la valeur du point d’indice de traitement des personnels occupant certains emplois dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali ainsi que leurs primes et indemnités et la mise en œuvre du mouvement diplomatique. « Le Bureau central du Syndicat libre des Travailleurs des Affaires étrangères (SYLTAE) porte à la connaissance de l’ensemble des militants qu’une délégation du Bureau a été reçue le lundi 14 juin 2021 par le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et le vendredi 18 juin 2021 par le Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Les échanges ont porté essentiellement sur le préavis de grève de 96h du SYLTAE. Les rencontres n’ont malheureusement pas été sanctionnées par des propositions concrètes. Par conséquent, le Bureau central rappelle à l’ensemble des militants le maintien du mot d’ordre de grève de 96 heures à compter du mardi 22 au vendredi 25 juin 2021 conformément aux conclusions de l’Assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2021. A cet égard, le Bureau central sait pouvoir compter sur la mobilisation habituelle des militants pour la réussite du mouvement », révèle un communiqué rendu public, le 20 juin 2021, par le SYLTAE. En outre, dans un memo sur le service minimum, le Bureau central du SYLTAE informe les travailleurs du ministère des affaires étrangères et la coopération internationale (MAECI) que le service minimum sera assuré au Département central ainsi qu’il suit par structure : un Directeur ; un (e) Secrétaire ; un Planton ; un Chauffeur. Dans les Missions diplomatiques et Postes consulaires (MDC), le syndicat indique que le service sera assuré par l’Ambassadeur et/ou le Consul général ; un (e) Secrétaire ; un Planton ; un Chauffeur. « Par conséquent, à l’exception des personnes citées ci-dessus, l’ensemble du personnel du MAECI aussi bien au Département central que dans les MDC doit observer le mot d’ordre. Le chauffeur du bus n’est pas concerné par le service minimum.

Au cours de la grève, les services suivants ne seront pas fournis : la légalisation des documents d’état civil et les études des passeports diplomatiques et de service à la Direction des Affaires juridiques ; le traitement des dossiers relatifs à l’état civil et la délivrance de visas dans les MDC ; la révision des listes électorales dans les MDC ; la réception et la délivrance des passeports diplomatiques et de service, ainsi que le traitement des dossiers de franchises diplomatiques au niveau de la Direction du Protocole de la République ; la traduction des documents par le Bureau de la Traduction et de l’Interprétariat ; la permanence à l’aéroport par les agents du Protocole de la République », souligne le syndicat dans un communiqué en date du 20 juin 2021.

Aguibou Sogodogo

