Conscient que le numérique est un facteur de progrès social et éducatif, la fondation Orange Mali en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale va équiper à partir de la rentrée scolaire prochaine 50 écoles publiques à Bamako et en régions. Huit écoles pilotes ont déjà été équipées en matériels numériques avec encadrement des futurs formateurs et initiation des élèves. Les enfants utiliseront les tablettes numériques pour accéder instantanément à des centaines de contenus essentiels : livres et les leçons de cours des encyclopédies.

Ce programme de la fondation Orange permettra aux élèves et enseignants d’être formés à l’utilisation des outils numériques. L’apprentissage est simple et ludique pour les jeunes enfants. Dans le prolongement de cet engagement sur le numérique, la fondation a également entrepris un projet innovant d’éducation numérique au profit des femmes et des jeunes filles non alphabétisées. 10 Maisons digitales destinées à l’alphabétisation et l’autonomisation des filles et des femmes issues de milieux défavorisés seront également créées en partenariat avec le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.

Des salles multimédias pour l’IUG et les écoles de Missabougou et de Macina

L’accès à l’éducation des enfants et notamment les jeunes filles constitue l’un des principaux engagements de la fondation Orange Mali.

A cet effet, l’Institut Universitaire de Gestion (IUG) de Bamako, l’Ecole fondamentale de Macina second cycle B (Ségou) et le groupe scolaire de Missabougou ont bénéficié de salles multimédia équipées en matériels modernes et connectées à Internet. La salle multimédia de l’IUG dispose de 20 ordinateurs avec tables et chaises, d’une imprimante, d’une photocopieuse et d’une connexion annuelle à internet. Les deux salles de Macina et de Missabougou ont également reçu les mêmes équipements mais avec 10 ordinateurs.

« Ces espaces permettront aux élèves d’acquérir des connaissances en informatique et de faciliter leurs recherches académiques. Le programme ‘salle multimédia’ de la fondation Orange vise à rendre accessible les outils numériques et internet au plus grand nombre en particulier en milieu scolaire », a indiqué Mme Hawa Diallo, l’Administratrice Générale de la fondation. Le Directeur Général de l’IUG, Dr Badra Macalou, s’est réjoui de cette donation de la fondation et a affirmé que ce parc permettra un meilleur apprentissage des étudiants dont l’institut a pour mission de former les cadres dans les domaines de la gestion des administrations et des entreprises.

Le président du CGS de l’école A de Missabougou, M. Moussa Diakité, a salué la démarche de la fondation qui va vulgariser l’outil informatique pour les 2000 élèves et 36 enseignants de l’établissement. Le Directeur de l’école de Macina B, M. Oualy Diawara, a exprimé toute sa satisfaction pour cette salle qui représente une nécessité fondamentale et nous encourage dans la formation de nos 579 élèves.

Les inaugurations se sont déroulées en présence des responsables d’enseignements, des autorités, des membres des comités de gestion, des Directeurs des établissements, de l’équipe de la fondation Orange Mali et des élèves.

Par Fondation Orange Mali