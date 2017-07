Dans le cadre des mouvances de la Semaine européenne sur les changements climatiques placée sous le thème « Aidons le climat, protégeons nos forêts, optons pour les énergies renouvelables », le bureau résident de l’Union européenne a visité le jeudi 29 juin 2017 une centrale thermique dans la commune rurale de N’Tjiba dans le cercle de Kati. Une occasion pour la délégation d’y planter 60 arbres pour donner le ton à la protection de l’environnement.

-Maliweb.net-Les 26 730 personnes de la commune rurale de N’tjiba dans le cercle de Kati, ont célébré les soixante ans de l’UE avec sa délégation conduite par Cecile Tassin-Pelzer, chef de coopération de la délégation de UE au Mali. Cette activité était inscrite dans le cadre la semaine européenne sur les changements climatiques dont le thème porte sur « Aidons le climat, protégeons nos forêts, optons pour les énergies renouvelables ».

A l’occasion sous la conduite du chef de coopération , la délégation s’est rendue à Faladié à N’tjiba pour visiter les installations de la centrale solaire de 50 KWc financée par l’UE. Il s’agit d’une mini-centrale photovoltaïque d’une puissance de 50KWc couplée à un générateur diesel d’une capacité de 30KVA avec une capacité de distribution d’électricité de 18h/24h.

« Avant la réalisation de la centrale hybride à Faladié, la population n’avait pas accès à l’électricité, seulement quelques kits solaires individuels pour certains ménages et le vol était très fréquent dans le village à cause du manque d’éclairage public. Aujourd’hui, la majorité de la population de Faladié, à accès à la lumière, à l’eau glacée, dort sous les ventilateurs, nos artisans et nos commerçants, ont de l’énergie pendant de bonnes heures de la journée et les vols nocturnes ont beaucoup diminué. Cela grâce aux efforts fournis par ELCOM, l’Opérateur privé ACCESS et la Mairie de N’Tjiba à travers le co-financement de la centrale hybride. Et grâce aux pays européens qui financent le projet ELCOM » s’est ainsi réjouit Sékou Diallo, maire de la commune rurale de N’Tjiba en recevant ses hôtes. En effet, à travers cette installation, 135 connexions alimentent des ménages, des boutiques, des centres de santé, des radios et écoles en électricité sans oublier d’autres avantages cités plus haut. Une avancée dans la commune de N’Tjiba, fruit de la coopération UE et le Mali. Profitant de la tribune, la chef de la coopération Cécile Tassin –Pelzer, est revenue sur l’acte fondateur de sa structure notamment le traité de Rome, avant de tirer un sommaire bilan. A savoir que depuis le traité de Rome, le Fonds de développement européen, a réalisé plus de 450 programmes sur un financement de plus de 2300 milliards de F CFA.

Par ailleurs, elle a mis l’accent sur l’importance accordée à la protection des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatiques dans les programmes spécifiques de l’UE.

Et pour attester son discours, 60 pieds d’arbres ont été plantés dans la commune de N’Tjiba par sa délégation et les populations de la commune.

Khadydiatou SANOGO