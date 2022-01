Cette célébration nationale de la fête de l’Armée se tient a un moment où nos vaillants soldats, avec corps et âme, se battent contre le péril terroriste et sont en train d’engranger des victoires éclatantes contre ces groupes obscurantistes qui pullulaient dans les régions du Nord et du Centre du pays. Pour la hiérarchie militaire, cette ascension des FAMA fait aujourd’hui la fierté de l’ensemble des Maliens.

Ces résultats encourageants se traduisent par des exploits de nos Forces armées maliennes (Fama) ces derniers temps et ont même fait l’objet d’un communiqué du chef d’Etat-Major général des armées, le Colonel Souleymane Dembélé, le 17 janvier 2022. L’officier supérieur annonce que les 10, 12 14 et janvier 2022, des frappes aériennes Fama ont eu lieu dans le secteur de Songo, dans les zones de Sama, Sosso et Logori dans le cerle de Bankass. Avant de préciser que dans la destruction des deux bases logistiques terroristes, nos Fama ont neutralisés 9 terroristes, et pas des moindres.

Avec ces exploits et d’autres plus retentissants, nous pouvons dire que la montée en puissance de nos Fama s’intensifie à la satisfaction générale et ceci, à la veille de la fête de la Grande Muette, pour la 61ème fois de l’histoire. Une fête qui se tient dans le contexte du renforcement exceptionnel des équipements militaires avec une acquisition d’aéronefs et de matériel roulant. Ce qui dope davantage le moral des troupes sur le terrain.

Comme l’année dernière, à cause de la maladie à Coronavirus, les festivités (en particulier le traditionnel défilé militaire) risquent de ne pas avoir lieu pour cette année 2022, surtout que le pays est en deuil du fait du décès du président IBK. Elle sera certainement marquée comme d’habitudes le dépôt d’une gerbe de fleurs à Kati par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Bonne fête à la Grande Muette et plus de succès encore sur le terrain !

Lamine BAGAYOGO

