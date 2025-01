Dans le cadre de la célébration de la fête de l’armée malienne, le Président de la Transition a présidé, le lundi 20 janvier 2025, les festivités commémoratives de l’anniversaire de la 64e année de la création de l’armée nationale. C’était le lundi 20 janvier sur la place d’armes du 34e régiment du génie militaire à Bamako. L’occasion a été mise à profit par le Chef suprême des armées pour rendre hommages aux forces de défense maliennes et manifester sa compassion aux familles des militaires disparus.

Les activités de la célébration de la 64e année de la création de l’armée du Mali se sont déroulées sur la place d’armes du génie militaire. La cérémonie a été présidée par le Président de la Transition, chef de l’Etat, le général d’armée Assimi Goïta. En présence de plusieurs personnalités militaires et paramilitaires. Chef suprême des armées, Assimi Goïta a déclaré que ce jour revêt une signification particulière pour l’armée malienne qui, dans un contexte de crises multiples et de turbulences géopolitiques mondiales, s’est imposée comme un acteur essentiel de la souveraineté et de la sécurité du pays. A ses dires, c’est une armée forgée dans la lutte, le sacrifice et dans l’amour inébranlable du pays. Aussi, le Président a rendu hommages à « celles et ceux qui ont donné leur vie pour que vive le Mali » faisant face à l’adversité et à l’injustice en gardant l’esprit de solidarité et de fraternité qui caractérise « notre grande et vieille nation ».

Grand maître des ordres nationaux, des distinctions ont été décernées, au nom du Chef de l’Etat, tout en tenant compte du mérite des récipiendaires, à plusieurs militaires et paramilitaires. Au total, trois types de médailles ont été remis. La première dénommée « médaille du mérite militaire » est destinée à récompenser tout militaire ou assimilé, non officier de toute arme, de tout service ayant accompli 15 années de service avec mention où qui s’est fait distinguer, ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l’ennemi ou en service commandé, exceptionnellement des officiers qui ont exercé un commandement en chef devant l’ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels dans la défense nationale. La seconde médaille, du nom de « médaille de sauvetage » est décernée à tout militaire de tout grade, de tout service ayant sauvé une vie humaine ou risqué la sienne pour sauver une autre. « Elle est également attribuée à tout citoyen, de l’un ou de l’autre sexe, et à toute personne étrangère ayant accompli la même action », a expliqué le commandant Bakary Coulibaly, maître de cérémonie de ce 64e anniversaire. Quant à la 3e médaille, appelées « médaille des blessées », elle est décernée à tout militaire et assimilé ayant reçu une blessure au cours d’une campagne ou une opération de maintien de l’ordre.

Au-delà de son caractère festif, la célébration de l’anniversaire de la création de l’armée par le Président de la Transition a été l’occasion de se rappeler des compagnons d’armes tombés sur le champ de l’honneur et d’exprimer une fois de plus sa compassion à leurs familles. Ainsi, il a déboursé une enveloppe globale de 7 514 380 200 F CFA (7 milliards 514 millions 380 mille 200 cents F CFA). Soit le montant général des indemnités forfaitaires de 10 ans de salaires des militaires décédés sur les théâtres des opérations. Ce geste, qui vient d’être accompli pour le 14e groupe de payement, « sans pourtant prétendre compenser la perte des hommes tombés sur le champ de l’honneur, vise à soulager ceux qu’ils ont laissés derrière eux».

A noter que la cérémonie a pris fin par le défilé des différents corps militaires et paramilitaires.

Alassane Cissouma

