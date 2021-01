Le vice-président de la Transition, le colonel AssimiGoïta a remis, mardi dernier à la base aérienne 101 de Sénou, un avion de combat de type Mi-35M au chef d’Etat-major de l’armée de l’air. Désormais l’armée de l’air dispose de 4 hélicoptères de combat Mi-35M à même de dérouter le terrorisme au Mali.

Le Mi-35M est un avion de combat efficace avec une puissance de feu dissuasive. L’hélicoptère est en mesure de mettre en œuvre le système antichar 9K113K Shturm-VK et d’emporter une combinaison de 16 missiles 9M120 Ataka-V ou 9M39 Igla-V. Pour traiter les cibles légères, il dispose d’un canon bi-tube GSh-23V de 23 mm refroidi à l’eau plutôt qu’à l’air, approvisionné à 450 coups. L’avion peut aussi transporter 8 soldats pour des missions de transport d’assaut.

Le Mi-35M est une version de série du Hind largement modernisée, développée par Rostvertol. Il se destine avant tout aux pays n’ayant pas les moyens ou la volonté d’acheter des hélicoptères de combat de dernière génération, mais qui souhaiteraient disposer, à bas coût, d’une plateforme antichars et d’assaut performant.

Sa désignation particulière témoigne du fait qu’il a été initialement pensé comme une version export du Mi-24VM, dont il reprend un grand nombre d’améliorations, et ce malgré l’abandon du programme.

D’un point de vue purement technique, cette version est très avancée si on la rapporte au Mi-24V/Mi-35. Tout d’abord, l’appareil dispose de nouveaux rotors similaires à ceux du Mi-28N : le rotor principal est en titane et ses pales en fibre de carbone permettent de réduire le poids total de l’hélicoptère de près de 300 kg, le rotor de queue prend lui la forme d’un X. Le Mi-35M est également identifiable à ses trains d’atterrissage fixes pour les posés d’assaut en terrain difficile, et à ses ailettes raccourcies.

Concernant la motorisation, la version de base proposée par Rostvertol est propulsée par deux turbines Klimov TV3-117VMA. Néanmoins, les turbines VK-2500-02, pensées spécifiquement pour les environnements Hot & High et à la durée de vie plus élevée, sont systématiquement sélectionnées par les clients. Il faut aussi souligner que le Mi-35M peut être équipé de réservoirs largables de 575 litres.

L’avionique, bâtie autour du nouveau système de mission et de navigation KNEI-24, insuffle un vent de modernité au Hind. Les efforts de modernisation se sont principalement concentrés sur les capacités de combat nocturne de l’appareil.

Doté de nouveaux équipements, le Mi-35M est désormais pleinement apte à combattre de nuit. Le cockpit, réorganisé, est doté d’écrans multifonctions couleur et devient compatible avec les jumelles de vision nocturne (JVN) Geo-ONV-1 ou OVN-1 Skosok. Cependant, la réelle capacité tout-temps de l’hélicoptère réside dans sa tourelle électro-optique GOES-342.10 gyrostabilisée, remplaçant le viseur optique Raduga-Sh. Ce capteur dispose de caméras TV et IR, d’un télémètre laser et d’un système de suivi des missiles antichars.

Il se superpose au système d’observation et de ciblage jour/nuit OPS-24N, dont le calculateur de visée PrVK-24, couplé au viseur S17-VG-1M, permet d’améliorer la précision des munitions non-guidées et le pointage du canon. Pour l’anecdote, le premier démonstrateur présenté lors du Salon du Bourget ’95 était équipé d’un FLIR Chlio produit par Thales.

Du point de vue de l’armement, les possibilités se sont étoffées : le Mi-35M est désormais en mesure de mettre en œuvre le système antichar 9K113K

Shturm-VK et d’emporter une combinaison de 16 missiles 9M120 Ataka-V ou 9M39 Igla-V, mais aussi des poids de roquettes B-8V20 (20 roquettes S-8 de 80 mm) ou B-13L (5 roquettes S-13 de 122 mm) sur 4 points d’emport. Pour traiter les cibles légères, il dispose d’un canon bi-tube GSh-23V de 23 mm refroidi à l’eau plutôt qu’à l’air, approvisionné à 450 coups.

La survivabilité de l’hélicoptère est globalement améliorée par rapport aux versions antérieures, et sa charge de maintenance est plus réduite. Enfin, la capacité de transport de troupes est conservée : 8 soldats peuvent se loger dans la soute pour des missions de transport d’assaut.

Kassim Diarra

Commentaires via Facebook :