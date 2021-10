Affaire des blindés acquis par le Mali auprès des Emirats Arabes Unis : La vraie histoire des 100 Typhoon ! Un soutien des Emirats arabes Unis au Mali

Les informations distillées sur les réseaux sociaux concernant cette affaire ne sont pas totalement fondées et ne viseraient qu’à obtenir in fine la tête de gens au-dessus de tout soupçon en l’occurrence. Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose.

Le Malien serait-il devenu un loup pour le Malien ? On est tenté de répondre par l’affirmative au vu de la malveillance qui semble inscrite dans l’ADN de beaucoup de nos compatriotes. On a désormais tout l’impression que chaque Malien est perpétuellement vent debout contre l’autre, souvent sans raison. Pouvait-il d’ailleurs en être autrement dans notre pays où toute ascension, fulgurante ou méritée, est forcément suspecte, à dénigrer et à combattre avec la dernière énergie ?

Incapables de s’opposer à l’accomplissement de notre destin, certains de nos collègues, camarades, connaissances, voire parents n’attendent que la moindre occasion pour crier haro sur le baudet, nous jeter l’anathème pour un oui ou un non. Et lorsque, par extraordinaire, on se montre irréprochable, ils s’échinent tout de même à trouver des poux sur notre crâne rasé. L’affaire des blindés achetés pour le compte de l’armée malienne aux Emirats arabes unis (EAU), truffée semble-t-il d’irrégularités, et dans laquelle on veut coûte que coûte mêler le nom de l’ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali à Abu Dhabi, Boukary Sidibé dit Kolon, est la preuve que l’amalgame et la mauvaise foi ont de beaux jours devant eux au Mali surtout lorsqu’il s’agit d’abattre l’autre ; à défaut ternir sa réputation.

Mensonge, médisance, délation… Bref, toutes les abjections au respect de soi-même sont mises en branle, l’objectif étant de voir la personne visée tomber de la cime du rônier au fin fond du puits.

La décision n°884/MDAC-SG du 18 décembre 2019, signé du ministre de l’époque, en fait foi. Elle indique clairement que la société Streit Security Vehicules F2-LLC est déclarée attributaire du marché relatif à l’acquisition et à l’acheminement à Bamako de 100 véhicules blindés de type Typhoon au profit du ministère de la Défense et des Anciens combattants.

Contrevérités

Cette acquisition a été faite grâce à la générosité du Prince héritier d’Abu Dhabi, qui a bien voulu accorder un prêt de 250 millions de dollars sur 40 ans avec 5 ans de différé et à un taux de 2%. 150 millions de dollars pour apurement de la dette intérieure et 100 millions de dollars pour l’acquisition du matériel militaire. L’argent a été viré sur le compte du Trésor public au Mali. Le contrat d’acquisition des Blindés et la signature ont été faits à Bamako.

Il faut rappeler qu’auparavant, il avait offert au Mali 30 véhicules blindés de type Toka. Peut-être que le tort de Kolon est le fait de réceptionner ces véhicules à l’aéroport international Modibo Kéïta à Bamako en présence de la hiérarchie militaire.

En outre, contrairement aux rumeurs répandues çà ou là, les 100 blindés n’ont pas coûté 100 milliards de FCFA, mais tout au plus 45 milliards de FCFA. Il y a manifestement volonté de nuire. Il est tout aussi impensable qu’à l’heure de la lutte contre le terrorisme, le blanchiment de l’argent sale que des milliards puissent transiter dans le compte personnel d’un individu, fût-il l’ambassadeur du Mali aux Emirats arabes unis à l’insu du monde entier.

Autrement dit, Son Excellence Boukary Kolon Sidibé n’a été ni à l’amont ni à l’aval du marché des blindés Typhoon. Tout juste en sa qualité d’ambassadeur du Mali aux Emirats arabes unis s’était-il mis à la disposition de son pays pour faciliter les accords, les partenariats, les échanges… Cela ressorti naturellement de ses missions d’ambassadeur accrédité.

Notons enfin que le 10 octobre 2020, les Emirats arabes unis, profitant de la visite du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à Abu Dhabi lui ont fait don de 30 blindés du même type. Ce don de matériel renforce aujourd’hui l’armée nationale congolaise qui lutte contre plusieurs groupes armées rebelles et terroristes qui sévissent à l’Est de ce pays.

S’il y avait des défauts de fabrication sur certains blindés envoyés au Mali, le doute n’est donc plus permis sur la performance des engins et leur adaptation à notre terrain.

Et pour Boukary Kolon Sidibé, on peut se féliciter que l’honneur est sauf.

El Hadj A. B. HAIDARA

Communiqué de Presse

Le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement approuve 1 milliard d’AED supplémentaire pour le gouvernement du Mali

● 918 millions d’ AED pour soutenir la balance des paiements

● 110 millions d’AED pou r financer la deuxième phase du Programme National de Logement S ocial

Abu Dhabi- Émirats Arabes Unis: 1 Juillet, 2019 –Le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement (FADD), principale entité nationale d’aide au développement économique international, a signé deux accords avec le gouvernement du Mali. Celles-ci comprennent un prêt concessionnel de 918 millions AED (250 millions USD) destiné à soutenir la balance des paiements du pays, ainsi qu’un prêt concessionnel supplémentaire de 110 millions AED (30 millions USD) destiné à financer la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme National de Logement Social du Mali.

Conçu pour améliorer la liquidité et stimuler la croissance économique, le soutien à la balance des paiements contribuera également à la réalisation des objectifs de développement socio-économique du gouvernement Malien. En Avril 2018, FADD a accordé AED110 millions (30 millions $ US) pour la première phase du même projet national de logement. Dans le but de répondre à la demande croissante de logements au Mali et d’améliorer le niveau de vie et le bien-être de la population Malienne, le Programme de Logements Sociaux vise à moderniser les services de la société civile et du logement dans le pays dans le cadre des efforts du gouvernement en faveur du développentdurable.

Son Excellence Mohammed Saif Al Suwaidi, Directeur général du FADD, et Son Excellence Dr Boubou Cissé, Premier Ministre Malien et Ministre de l’Économie et des Finances, ont signé les accords de prêt lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au siège du FADD à Abu Dhabi. Son Excellence M. Boukary Sidibe, Ambassadeur du Mali auprès des Émirats Arabes Unis, et divers hauts représentants des deux parties ont assisté à la cérémonie de signature.

Son Excellence Mohammed Saif Al Suwaidi a déclaré: «Les EAU et le Mali ont continué d’entretenir depuis longtemps des relations bilatérales solides. S’appuyant sur plus de quatre décennies de coopération conjointe et constructive, les liens stratégiques entre FADD et le Mali ont permis de réaliser un développement économique durable dans la Nation Ouest-Africaine. “

Al Suwaidi a ajouté: «Dans le cadre de nos efforts pour aider les pays en développement à relever leurs défis économiques, les 250 millions USD du FADD destinés à soutenir la balance des paiements aideront le gouvernement Malien à réaliser les priorités définies dans les secteurs clés. De plus, l’intérêt du Fonds pour le secteur du logement reflète sa volonté de soutenir les efforts mondiaux visant à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier en ce qui concerne l’amélioration des infrastructures et la fourniture de logements adéquats pour assurer des conditions de vie élevées. Le prêt supplémentaire Du FADD au Mali contribuera directement à la réalisation de l’Objectif 11 – Villes et Communautés Durables – qui vise à «rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sécurisés, résilients et durables».

Pour sa part, SE Dr Boubou Cissé a salué les relations fraternelles que le Mali entretient avec les EAU et a souligné que le FADD était un partenaire stratégique pour la promotion du développement durable dans son pays. Il a ajouté que le soutien à la balance des paiements contribuerait à renforcer l’économie, tandis que le programme de logement répondrait à la demande croissante d’unités résidentielles résultant de la croissance démographique au Mali au fil des ans.

Le Programme National de Logements Sociaux du Mali prévoit la construction de 50 000 logements dans toutes les grandes villes et régions du pays, notamment Kayes, Koulikoro, Bamako, Sikasso, Ségou, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudenni.

Dans le cadre de ce programme, l’Office Malien du logement a livré 9,521 unités résidentielles entre 2002 et 2015. Face à la demande croissante, le gouvernement a décidé en 2006 de mettre en œuvre le programme par le biais de partenariats public-privé, en plus d’un financement direct du gouvernement.

Depuis 1976, le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement entretient des relations étroites avec le Gouvernement Malien. Depuis lors, le Fonds a accordé des prêts et des subventions d’un montant de 404 millions d’AED, destinés au financement de huit projets essentiels dans des secteurs économiques clés.

–Fin–

Le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement est une organisation nationale appartenant au gouvernement d’Abu Dhabi. Établi en 1971, son objectif est d’aider les pays émergents en fournissant des prêts concessionnels pour financer des projets de développement durable ainsi que d’autres investissements et contributions directes à long terme. En outre, le Fonds gère les subventions gouvernementales offertes par le gouvernement d’Abu Dhabi et surveille le déroulement des projets concernés. À ce jour, il a investi environ 84 milliards d’AED dans des projets de développement dans 88 pays.

