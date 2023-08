Devenu le plus jeune chef d’Etat au monde après avoir renversé le 30 septembre 2022 celui qui fut à l’origine de sa nomination en tant que chef d’artillerie du dixième régiment de commandement d’appui et de soutien basé à Kaya en la personne du putschiste lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, le capitaine chef d’Etat du Faso, Ibrahim Traore, semble obnubilé par l’idée de porter l’héritage du très charismatique leader Thomas Sankara.

En effet, depuis sa prise de pouvoir, le jeune capitaine de 34 ans s’illustre par presque le même discours que son idole et désormais devancier à la tête du pays des hommes intègres. Mais, par-delà les discours emprunts de hardiesse et de pertinence d’alors, c’est peut-être aussi un modus operandi similaire dans la gestion de l’affaire publique qu’attend un pays en proie à des difficultés multidimensionnelles et multiformes. Faut-il rappeler que le capitaine Sankara, parallèlement à ses allocutions d’anthologies qui fascinaient le monde entier, a su avec plus ou moins de management imposer ses convictions et idéaux comme fondements d’un processus de développement et d’émergence nationale dont la pertinence ne souffrait d’aucune contestation sur le continent ?

En tout cas, si l’actuel premier ministre Malien a sonné le tocsin avec une déclaration dans laquelle il martelait que le discours patriotique a ses limites et que seule l’action tient à la longue, on est tenté de conseiller au brave capitaine, en dépit de sa singulière exemplarité, de ne pas plagier son illustre devancier au point d’ignorer les différences de contextes et de défis ainsi que l’importance de la diplomatie dans l’actuel monde multipolaire.

Quoi qu’il en soit, le jeune capitaine suscite aux yeux de ses compatriotes beaucoup admirations et d’espoirs et, s’il continue de se démarquer de la perfide pratique classique des putschistes sous nos tropiques, il aura certainement sa place au panthéon de l’histoire auprès de son idole, le capitaine Sankara.

Seydou Diakité

Commentaires via Facebook :