Colonel Souleymane Dembélé de la DIRPA ‘’ Les FAMa et leurs alliés ont mené beaucoup d’activités courant septembre’’

Dans le but de donner la bonne information à l’opinion nationale et internationale sur les activés des FAMa et leurs partenaires, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a organisé, le jeudi 7 octobre 2021 sa quatrième conférence mensuelle. Elle était co-animée par le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé, le chargé à la communication du ministre de la Défense et des Anciens combattants, Boubacar Diallo et le Directeur des ressources humaines des Armées, colonel Mohamed Ly.

L’objectif de cette conférence de presse est de porter à la connaissance de la population les vraies information sur l’évolution le terrain des FAMa avec leurs différents partenaires.

Le colonel Souleymane Dembélé, dans son intervention, a tout d’abord fait le point de la situation sécuritaire du pays. Il a déclaré que la population a assez souffert des fausses informations sur le terrain. Il a demandé à ses confrères de traiter les informations avec professionnalisme pour la stabilité du pays. Le Directeur de la DIRPA a fait savoir à la presse que les FAMa et leurs alliés ont mené beaucoup d’activités courant septembre en matière de formation et de patrouilles au nord et au centre du pays.

Concernant le climat entre FAMa et Barkhane, il a indiqué que les relations sont bonnes et que les deux forces travaillent en étroite collaboration au cours des opérations.

Le colonel Souleymane a noté que la MINUSMA a assuré le transport de 240 soldats du 11ème Régiment d’Infanterie Motorisée de Bamako à Gao. L’aviation des Forces armées maliennes et de sécurité a aussi effectué, du 2 au 3 octobre 2021, des frappes aériennes sur des refuges terroristes dans le secteur de Marébougou pour desserrer l’étau autour de cette localité, indique-t-il.

Il a annoncé le retour de l’avion de transport malien CASA-295 à Bamako, après une année de révision générale en Espagne en précisant que le nouveau CASA est toujours bloqué à l’étranger pour des raisons de transpondeur.

Le directeur DIRPA a affirmé que les FAMa ont changé de tactique. Selon lui, elles se déplacent désormais vers l’ennemi pour les neutraliser. A propos du dernier bilan de la récente attaque contre les FAMa sur l’axe Koro-Bandiagara, le colonel Dembélé a signalé que les FAMa ont enregistré 16 morts, 9 blessés et 3 véhicules détruits. Côté GAT : 15 morts et une vingtaine de motos saisies. Il a enfin fait un démenti sur les rumeurs faisant état de la présence des blindés français à Kati. Selon le directeur de la DIRPA, il s’agissait tout simplement de véhicules qui étaient en panne.

Dans son intervention le Directeur des ressources humaines des Armées, a tout d’abord rendu hommage aux soldats maliens et étrangers tombés au cours des opérations. Parlant les missions de la DRHA, le colonel Ly les classe en quatre grandes parties à savoir : la gestion du développement des ressources humaines des FAMa, la formation, le recrutement et l’application stricte des textes liés à la gestion des ressources humaines des armées.

Selon lui, le système intégré permettra de maitriser les renseignements sur les militaires, l’effectif des forces de défense et les travaux d’avancement.

Quant à l’interdiction aux hommes de rang de faire les concours d’entrée dans les écoles d’officiers, il dira que la base doit être élargie dans l’armée. Selon le colonel Ly, tout le monde a sa chance pour avancer dans l’armée. Et de déclarer que la pyramide doit être respectée, selon les engagements pris avant l’incorporation.

Par ailleurs, il a indiqué que le système d’enrôlement des militaires en cours est entièrement effectué par les militaires maliens et financé sur budget national. Ce système intégré prendra les réelles préoccupations des FAMa. Revenant sur la nouvelle grille unifiée des fonctionnaires, le DRH des Armées a indiqué que chaque DRH a fait sa proposition sur la nouvelle grille unifiée.

En terme de coopération, Boubacar Diallo a fait savoir que ce qui arrive au Mali et au Sahel aujourd’hui est mondial donc nous sommes obligés de travailler avec plusieurs pays. A ses dires, les réactions de ces derniers temps de la population sont celles d’une population assoiffée de sécurité, fatiguée de ce qu’elle vit depuis plusieurs années. Avant d’ajouter qu’un Etat fort se caractérise par son armée forte.

Brehima DIALLO

