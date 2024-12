Coopération Mali-Allemagne : Fin de mission du Chef de Groupe des Conseillers Technique Militaires allemands au Mali.

Le Patron du programme d’aide à l’équipements et le chef de Groupe des conseillers techniques allemands au Mali a, après des nombreuses années, fait ses adieux, le vendredi 27 décembre 2024 au Chef d’Etat-Major Général des Armées, au Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre et au Secrétaire Général du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants.

Le Lieutenant-Colonel, Bjoern Koehler, chef de groupe des conseillers techniques militaires doit, après 5 ans de service au Mali valoir ses droits à la retraite. Cet officier Allemand a rendu beaucoup de service aux Forces Armées Maliennes. L’officier s’est beaucoup battu auprès des autorités Allemandes pour la cause du Mali. Responsable du Programme d’Aide à l’Equipement, presque 05 ans au Mali pour ledit programme, la Bundeswehr continue et continuera à soutenir les FAMa a-t-il rassuré.

Le Chef d’Etat-Major Général des Armées, le Général de Division, Oumar DIARRA a salué, le Chef du Programme d’Aide à l’Equipement pour les énormes réalisations en termes d’infrastructures, de matériels et des équipements qui ont contribué à la montée en puissance des FAMa. Selon lui, depuis la veille de l’indépendance de notre pays, l’Allemagne est restée aux côtés du Mali. Il a magnifié ce partenariat en exhortant le Lieutenant-colonel Bjoern Koehler d’être fier de l’héritage qu’il va laisser au Mali.

Selon le Lieutenant-Colonel, Bjoern Koehler, chef de groupe des conseillers techniques militaires, de la coopération germano-malienne se porte bien et continuera de se renforcer pour le bonheur des deux pays. Il s’est dit heureux d’avoir œuvrer pour le partenariat de son pays et le Mali. Il a également souhaité que la paix et la stabilité revienne au Mali.

A noter que ce Programme d’Aide aux Equipements est présent au Mali depuis 1969. IL a concerné le Génie militaire au début et par le temps, a diversifié ses programmes aux l’équipements, la formation et des infrastructures au profit des Forces Armées Maliennes.

Cal Jacques DIARRA

Source : Fama

