La Place d’armes de Kati a abrité le vendredi dernier la cérémonie de remise de matériels militaires aux FAMa, placée sous la présidence du Président de la Transition, Chef de l’État, le colonel Assimi Goïta.

Ce geste du Président de la transition vient encore galvaniser nos troupes dans leur lutte quotidienne. Les Forces Armées Maliennes (FAMa), avec un engagement sans faille à défendre la patrie se sont vus requinquer par la réception de cet important lot de matériels roulants et d’équipements militaires.

Outre le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, on notait, à cette cérémonie, la présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga, le Président du Conseil National de la Transition, le colonel Malick Diaw, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, quelques membres du Gouvernement et plusieurs officiers supérieurs de l’Armée nationale.

Ce don de matériels roulants et d’équipements militaires est l’équivalent de la dotation de 16 compagnies, soit 4 Groupements Tactiques Interarmes. Le lot est composé de véhicules tactiques de combats, d’engins blindés, de camions logistiques, d’ambulances et plusieurs autres matériels de guerre.

Le colonel Sadio Camara, dans sa déclaration a souligné que la restauration de la paix et de la sécurité sur l’ensemble du territoire national est le défi majeur pour la transition et la génération actuelle au Mali. “La sécurité des populations et celle de leurs biens constituent le premier axe stratégique et la première priorité de toutes les autorités de la transition” a déclaré, le ministre de la défense et des anciens combattants.

L’acquisition de ces matériels va renforcer les capacités des Forces Armées Maliennes dans la droite ligne d’un cadre du plan d’actions du gouvernement, présenté le 30 juillet 2021, par le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga et validé par le Conseil National de la Transition.

Le colonel Sadio Camara a affirmé que l’atteinte des objectifs sur le plan sécuritaire passe forcément par une acquisition des moyens humains et matériels performants, afin de faire face aux défis si nombreux.

Il faut ajouter que le Président de la transition, le colonel Assimi Goita qui présidait cette cérémonie de remise s’est réjoui de l’acquisition de ces matériels. Car ils vont permettre aux hommes de répondre efficacement aux impératifs opérationnels sur les champs de théâtre.

Seydou Diamoutené

Commentaires via Facebook :