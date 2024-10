Dans le cadre des activités de sécurisation de notre territoire par les Forces Armées Maliennes (FAMa), des reconnaissances offensives et de sécurisation ont été menées dans les différents secteurs à travers le pays, occasionnant des pertes matérielles, logistiques et humaines dans le rang des forces du mal. Et l’Etat-major des Armées réitère l’engagement de nos FAMa à protéger et sécuriser nos populations contre les fauteurs du trouble sur tout le territoire national.

Depuis des années maintenant, les forces armées maliennes ont pris effectivement le dessus sur les groupes terroristes et les bandits qui sévissent dans les différentes zones du territoire national. Dotée des armes adéquates notamment des avions de chasse, des drones de dernière génération et forte d’un effectif riche des soldats aguerris, l’armée malienne règne aujourd’hui en maître des lieux partout dans le pays. Et depuis des mois, plusieurs assaillants ont été neutralisés notamment des chefs des groupes jihadistes. Des matériels et armes saisis, des villages récupérés aux mains des terroristes, confirmant ainsi la montée en puissance des FAMa.

Aux dernières nouvelles, la même dynamique continue chez nos FAMa puis que d’après le communiqué de l’EMGA datant du 23 octobre, plusieurs opérations de reconnaissances offensives ont porté fruit. Et selon ce communiqué, le 18 octobre dernier, plusieurs Engins Explosifs Improvisés (EEI) ont été déjoués et neutralisés sans incident sur la Kwala-Nara. Et le 21 octobre 2024, des terroristes guetteurs et auteurs des poses engins explosifs improvisés ont été neutralisés avec la récupération d’équipements de guerre dissimulés dans le secteur de Dilly, région de Nara. A la même date, une importante quantité d’armes de guerre et divers matériels ont été récupérés dans le secteur d’Amassine, Intebezas, Tassik au Sud de Kidal. Et une importante quantité de carburant destinée aux terroristes a été saisie dans le secteur d’Indelimane.

Toujours selon ce communiqué, le 22 octobre 2024, des terroristes et complices, auteurs de l’attaque du 19 octobre 2024 du poste de Thy à Sevaré ont été recherchés et neutralisés. Le mercredi 23 octobre, des terroristes et guetteurs d’EEI mortels contre une unité FAMa ont été neutralisés avec la récupération d’une importante quantité de zakat au Sud-Est de Bewani dans la région de SEGOU.

Adama Tounkara

