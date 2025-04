Koulouba: Le Président de la Transition préside le Conseil Supérieur de la Défense Nationale

Ce vendredi 18 avril 2025, à Koulouba, le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Chef Suprême des Armées, a présidé une session du Conseil supérieur de la Défense nationale.

La réunion s’est tenue en présence du Premier ministre, du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, du Chef d’État-major général des Armées, des membres du Gouvernement, du Cabinet du Président de la Transition ainsi que du Secrétariat général de la Présidence.

Ont également pris part à cette session :

•⁠ ⁠Le ministre de l’Économie et des Finances ;

•⁠ ⁠Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

•⁠ ⁠Le ministre des Mines ;

•⁠ ⁠Le ministre de la Santé et du Développement social ;

•⁠ ⁠Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ;

•⁠ ⁠Le ministre des Transports et des Infrastructures ;

•⁠ ⁠Le Chef d’État-major particulier de la Présidence ;

•⁠ ⁠Le Secrétaire Général de la Présidence ;

•⁠ ⁠Le Directeur de Cabinet du Président de la Transition.

La cérémonie a débuté par une minute de silence en mémoire des victimes civiles et militaires tombées sous les balles assassines du terrorisme.

Cette session a permis d’évaluer le bilan des opérations menées au cours de l’année écoulée, tout en définissant les perspectives pour l’année à venir. Elle a notamment consacré le lancement prochain de l’opération « Dougoukolokô », qui vise la poursuite de la reconquête du territoire national et le retour effectif de l’administration publique sur l’ensemble du territoire.

Prenant la parole, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général Sadio CAMARA, ainsi que le Chef d’État-Major Général des Armées, le Général Oumar DIARRA, ont appelé à l’union sacrée autour de la patrie. Ils ont exhorté les populations à soutenir sans relâche les Forces armées maliennes, engagées dans une lutte déterminée contre les forces obscurantistes.

Par Présidence de la République du Mali

Commentaires via Facebook :